Расследование дела о пострадавшей на сапе тагильчанке продлили еще на месяц

26 февраля 2024 года уголовное дело с обвинительным заключением было передано в прокуратуру района. 1 марта 2024 года заместитель прокурора принял решение вернуть дело Ирины Подмазовой для дальнейшего расследования из-за нарушения уголовно-процессуального закона. Срок расследования в итоге был продлён до 24 июля 2024 года.