Расследование дела о пострадавшей на сапе тагильчанке продлили еще на месяц

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
26 февраля 2024 года уголовное дело с обвинительным заключением было передано в прокуратуру района. 1 марта 2024 года заместитель прокурора принял решение вернуть дело Ирины Подмазовой для дальнейшего расследования из-за нарушения уголовно-процессуального закона. Срок расследования в итоге был продлён до 24 июля 2024 года.
28 июля 2023 года поздно вечером обвиняемый управлял моторной лодкой Sea Ray на акватории Тагильского пруда. В какой-то момент он столкнулся с сапбордом, на котором находилась Ирина Подмазова. Из-за столкновения Ирине был причинён тяжкий вред здоровью.