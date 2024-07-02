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Расследование дела о пострадавшей на сапе тагильчанке продлили еще на месяц

Расследование дела о пострадавшей на сапе тагильчанке продлили еще на месяц

2 июля 2024, 09:33
Фото: Иван Подмазов
До 24 июля 2024 года продлили срок расследования дела Ирины Подмазовой. В официальном ответе, который пришел адвокату пострадавшей, уточняется, что продление сроков расследования произошло из-за нарушений, допущенных следствием.

26 февраля 2024 года уголовное дело с обвинительным заключением было передано в прокуратуру района. 1 марта 2024 года заместитель прокурора принял решение вернуть дело Ирины Подмазовой для дальнейшего расследования из-за нарушения уголовно-процессуального закона. Срок расследования в итоге был продлён до 24 июля 2024 года.

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28 июля 2023 года поздно вечером обвиняемый управлял моторной лодкой Sea Ray на акватории Тагильского пруда. В какой-то момент он столкнулся с сапбордом, на котором находилась Ирина Подмазова. Из-за столкновения Ирине был причинён тяжкий вред здоровью.

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