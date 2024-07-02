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Posted Сегодня, 10:32

Published Сегодня, 10:32

Modified Сегодня, 10:34

Updated Сегодня, 10:34

В Екатеринбурге тестируют электробус

Всего один электробус закупили для Екатеринбурга

2 июля 2024, 10:32
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге тестируют электробус

В Екатеринбурге власти тестово закупили один электробус.

Новое общественное транспортное средство поместили в Октябрьское троллейбусное депо.

Сотрудники Гортранса будут изучать работу электробуса и фиксировать положительные и отрицательные его качества.

Единственный в Екатеринбурге электробус будет перевозить пассажиров между станциями метро «Ботаническая» и «Экспо», где напомним, пройдет «Иннопром-2024».

В администрации города Екатеринбург решили присмотреться к данному виду транспорта так как в городе предстоит провести транспортную реформу и закупить новые машины.

Ранее электробус «Генерал» закончил испытания в Нижнем Тагиле

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#Екатерина Смирнова#Общество#Электробус#Общественный транспорт#Городской транспорт#Екатеринбург
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