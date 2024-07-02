Всего один электробус закупили для Екатеринбурга

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Новое общественное транспортное средство поместили в Октябрьское троллейбусное депо.
Сотрудники Гортранса будут изучать работу электробуса и фиксировать положительные и отрицательные его качества.
Единственный в Екатеринбурге электробус будет перевозить пассажиров между станциями метро «Ботаническая» и «Экспо», где напомним, пройдет «Иннопром-2024».
В администрации города Екатеринбург решили присмотреться к данному виду транспорта так как в городе предстоит провести транспортную реформу и закупить новые машины.
Ранее электробус «Генерал» закончил испытания в Нижнем Тагиле