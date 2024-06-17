Пассажиры устроили драку из-за нехватки мест в автобусе в Каменске-Уральском

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
По данным очевидца, люди с детьми вошли в транспорт и стали обзываться на людей. Причиной стало то, что никто не уступил их детям места. Несколько школьников попросили быть вежливее, но взрослых это только разозлило. Они набросились на детей — вырывали волосы и пару раз ударили, сообщается в Telegram-канале «Злой ЕКБ».
Очевидец рассказал, что когда нападавшие добрались до нужной им остановки, то спокойно вышли.
В полиции Каменска-Уральского уже начались разбирательства после этого инцидента. Оказалось, что разборки устроили две молодые женщины — одной 20 лет, а другой 21 год. С ними уже работают сотрудники ПДН.
Напомним, в конце мая в Екатеринбурге супруги избили ребенка за то, что он неудачно пошутил над их сыном.