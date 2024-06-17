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Published Сегодня, 05:06

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Updated Сегодня, 05:08

Пассажиры устроили драку из-за нехватки мест в автобусе в Каменске-Уральском

Пассажиры устроили драку из-за нехватки мест в автобусе в Каменске-Уральском

17 июня 2024, 05:06
Фото: 1MI
Пассажиры устроили разборки с подростками в Каменске-Уральском. Инцидент случился в автобусе. Их не устроило, что дети не захотели уступать им место.

По данным очевидца, люди с детьми вошли в транспорт и стали обзываться на людей. Причиной стало то, что никто не уступил их детям места. Несколько школьников попросили быть вежливее, но взрослых это только разозлило. Они набросились на детей — вырывали волосы и пару раз ударили, сообщается в Telegram-канале «Злой ЕКБ».

Очевидец рассказал, что когда нападавшие добрались до нужной им остановки, то спокойно вышли.

В полиции Каменска-Уральского уже начались разбирательства после этого инцидента. Оказалось, что разборки устроили две молодые женщины — одной 20 лет, а другой 21 год. С ними уже работают сотрудники ПДН.

Напомним, в конце мая в Екатеринбурге супруги избили ребенка за то, что он неудачно пошутил над их сыном.

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#Ирина Кирилова#Каменск-Уральский#Дети#Избиение#Автобус#Криминал#Нападение#Пассажир#18+#Екатеринбург
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