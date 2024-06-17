Пассажиры устроили драку из-за нехватки мест в автобусе в Каменске-Уральском

По данным очевидца, люди с детьми вошли в транспорт и стали обзываться на людей. Причиной стало то, что никто не уступил их детям места. Несколько школьников попросили быть вежливее, но взрослых это только разозлило. Они набросились на детей — вырывали волосы и пару раз ударили, сообщается в Telegram-канале «Злой ЕКБ».