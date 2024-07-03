Черноисточинский пруд под Нижним Тагилом покрылся сине-зелеными водорослями

За Черноисточинским прудом активисты наблюдают не первый год. Начиная с 2016 года водохранилище периодически приобретает неприятный запах и зеленый окрас. Это характерно для августа и сентября. Но с 2022 года водохранилище покрывается водорослями раньше этого срока. В 2019 году произошел массовый мор рыбы, причиной которого экозащитники назвали именно сине-зеленые водоросли, уменьшающие количество кислорода в воде.