tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:31

Published Сегодня, 09:31

Modified Сегодня, 09:33

Updated Сегодня, 09:33

Пруд в поселке под Нижним Тагилом покрылся сине-зелеными водорослями

Черноисточинский пруд под Нижним Тагилом покрылся сине-зелеными водорослями

3 июля 2024, 09:31
Фото: Рамиль Хакимов

Пруд в поселке под Нижним Тагилом покрылся сине-зелеными водорослями

В первый день июля жители поселка Черноисточинск заметили, что Черноисточинский пруд вновь покрылся сине-зелеными водорослями.

На кадрах, которые сделал местный активист Рамиль Хакимов, видно, что вода пруда приобрела плотный зеленый цвет. В некоторых местах окраска пруда напоминает малахитовый узор. При этом у берега образовалась специфическая густая белая пена.

Известно, что это явление — естественное разрастание сине-зеленых водорослей. Подобная ситуация происходит и на Тагильском пруду.

Фото: Рамиль Хакимов

За Черноисточинским прудом активисты наблюдают не первый год. Начиная с 2016 года водохранилище периодически приобретает неприятный запах и зеленый окрас. Это характерно для августа и сентября. Но с 2022 года водохранилище покрывается водорослями раньше этого срока. В 2019 году произошел массовый мор рыбы, причиной которого экозащитники назвали именно сине-зеленые водоросли, уменьшающие количество кислорода в воде.

Черноисточинский пруд снова покрылся пленкой из сине-зеленых водорослей
Узнать подробнее
Читайте также:
«Осталось еще много»: активисты убирали мусор и пенопласт с берега пруда под ТагиломПриродоохранный прокурор подал в суд на «Тагилдорстрой» из-за остатков пенопластаВоды нет и рыба погибла: под Нижним Тагилом экологическая катастрофа
#Юлия Мамонтова#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Свердловская область#Черноисточинск#Черноисточинский пруд#Пруд#Тагильский пруд#Экологи#Екатеринбург
Подпишитесь
Только хулиганство: за избиение девочки школьниками-азербайджанцами ответит лишь мать
Сегодня, 10:36
Природоохранная прокуратура ведет проверку после ЧП на Верхнем прудке под Тагилом
Сегодня, 06:35
Смог накроет Нижний Тагил до вечера 5 июля
Сегодня, 05:35
Ремонт, подсветка и озеленение: в Нижнем Тагиле благоустроят территорию на Строителей
Сегодня, 10:35
Смертность в Свердловской области превысила рождаемость на 45%
Сегодня, 10:06
Два детских дома будут закрыты в Свердловской области из-за отсутствия потребности
Сегодня, 09:57