Два детских дома будут закрыты в Свердловской области из-за отсутствия потребности

Такие места для детей давно не называют «детскими домами». Речь идет о стационарных отделениях, которые работают на базе социально-реабилитационных центров, там дети проживают круглосуточно. При этом они могут иметь статус сирот или детей оставшихся без попечения родителей, а также могут и не иметь его. Туда попадают дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации: привезла полиция от пьяных родителей или ребенок потерялся. Наряду с такими отделениями в СРЦ есть и другие: по реабилитации детей-инвалидов, по реабилитации по работе с замещающими семьями или по профилактике.