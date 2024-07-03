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Published Сегодня, 09:57

Modified Сегодня, 09:59

Updated Сегодня, 09:59

На Урале закроют два детских дома из-за отсутствия потребности в них

Два детских дома будут закрыты в Свердловской области из-за отсутствия потребности

3 июля 2024, 09:57
Фото: Изображение Midjourney

На Урале закроют два детских дома из-за отсутствия потребности в них

В Свердловской области перестанут работать два стационарных отделения в экс-детских домах, поскольку потребность в них сокращается.

В регионе, по заверению минсоцполитики, уделяется особое внимание ребятам, которые стали сиротами или остались без попечения родителей. Свыше 91% из общего количества воспитанников находятся в приемных семьях, у опекунов и усыновителей. Причем этот показатель из года в год увеличивается.

По этой причине каждый год сокращается потребность в стационарных отделениях. В этом году в регионе закроют два, поскольку там значительно сократилось число воспитанников, — сообщили TagilCity.ru в минсоцполитики.

В министерстве пояснили, что профильные специалисты останутся в штате учреждений, где стационарные отделения закроются. В полустационарном формате сотрудники будут помогать семьям и подросткам, которые обратятся в СРЦ за помощью.

Такие места для детей давно не называют «детскими домами». Речь идет о стационарных отделениях, которые работают на базе социально-реабилитационных центров, там дети проживают круглосуточно. При этом они могут иметь статус сирот или детей оставшихся без попечения родителей, а также могут и не иметь его. Туда попадают дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации: привезла полиция от пьяных родителей или ребенок потерялся. Наряду с такими отделениями в СРЦ есть и другие: по реабилитации детей-инвалидов, по реабилитации по работе с замещающими семьями или по профилактике.

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#Юлия Мамонтова#Общество#Эксклюзив#Дети#Свердловская область#Помощь#Детский дом#Реабилитационный центр#Министерство#Социальная помощь#Екатеринбург#Соцполитика
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