Два детских дома будут закрыты в Свердловской области из-за отсутствия потребности

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
В регионе, по заверению минсоцполитики, уделяется особое внимание ребятам, которые стали сиротами или остались без попечения родителей. Свыше 91% из общего количества воспитанников находятся в приемных семьях, у опекунов и усыновителей. Причем этот показатель из года в год увеличивается.
По этой причине каждый год сокращается потребность в стационарных отделениях. В этом году в регионе закроют два, поскольку там значительно сократилось число воспитанников, — сообщили TagilCity.ru в минсоцполитики.
В министерстве пояснили, что профильные специалисты останутся в штате учреждений, где стационарные отделения закроются. В полустационарном формате сотрудники будут помогать семьям и подросткам, которые обратятся в СРЦ за помощью.
Такие места для детей давно не называют «детскими домами». Речь идет о стационарных отделениях, которые работают на базе социально-реабилитационных центров, там дети проживают круглосуточно. При этом они могут иметь статус сирот или детей оставшихся без попечения родителей, а также могут и не иметь его. Туда попадают дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации: привезла полиция от пьяных родителей или ребенок потерялся. Наряду с такими отделениями в СРЦ есть и другие: по реабилитации детей-инвалидов, по реабилитации по работе с замещающими семьями или по профилактике.