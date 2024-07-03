Полиция задержала женщину в Екатеринбурге после поножовщины

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
После задержания екатеринбурженку передали медикам, чтобы те оказали ей помощь, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.
Ранее появилась информация о том, что на Шефской в квартире произошла поножовщина, во время которой пострадал мужчина, однако в правоохранительных органах эти сведения опровергли.
Подробности о том, что случилось с женщиной и почему ее задержали, в настоящий момент неизвестны.
Напомним, житель Екатеринбурга, находившийся под воздействием наркотических веществ, зарезал ножом бывшую сожительницу.