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Полиция задержала женщину в Екатеринбурге после поножовщины

Полиция задержала женщину в Екатеринбурге после поножовщины

3 июля 2024, 09:40
Фото: 1MI
В Екатеринбурге правоохранители задержали жительницу Орджоникидзевского района. Инцидент произошел на Шефской улице.

После задержания екатеринбурженку передали медикам, чтобы те оказали ей помощь, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.

Ранее появилась информация о том, что на Шефской в квартире произошла поножовщина, во время которой пострадал мужчина, однако в правоохранительных органах эти сведения опровергли.

Подробности о том, что случилось с женщиной и почему ее задержали, в настоящий момент неизвестны.

Напомним, житель Екатеринбурга, находившийся под воздействием наркотических веществ, зарезал ножом бывшую сожительницу.

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