Неизвестная женщина ворвалась в колледж в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Очевидцы рассказали разную информацию об инциденте. Одни сообщили, что женщину закрыли в одном из кабинетов и эвакуировались из учреждения, а другие — что она просила ей помочь, пишет Ура.ру.
К учебному учреждению приезжали сотрудники скорой помощи на двух служебных машинах и вскоре уехали.
Напомним, 19 февраля 2024 года в Екатеринбурге молодой человек ворвался в техникум и схватил нож. Сотрудники обратились в полицию. Правоохранители стали изучать запись с видеокамеры, чтобы выяснить личность неизвестного.