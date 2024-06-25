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Окровавленная женщина с ножом ворвалась в колледж в Екатеринбурге

Неизвестная женщина ворвалась в колледж в Екатеринбурге

25 июня 2024, 10:58
Фото: 1MI

Окровавленная женщина с ножом ворвалась в колледж в Екатеринбурге

В радиотехнический колледж в Екатеринбурге ворвалась неизвестная женщина с ножом. Она истекала кровью. Инцидент произошел 25 июня 2024 года.

Очевидцы рассказали разную информацию об инциденте. Одни сообщили, что женщину закрыли в одном из кабинетов и эвакуировались из учреждения, а другие — что она просила ей помочь, пишет Ура.ру.

К учебному учреждению приезжали сотрудники скорой помощи на двух служебных машинах и вскоре уехали.

Напомним, 19 февраля 2024 года в Екатеринбурге молодой человек ворвался в техникум и схватил нож. Сотрудники обратились в полицию. Правоохранители стали изучать запись с видеокамеры, чтобы выяснить личность неизвестного.

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