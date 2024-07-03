Всероссийский день поля показал, что качество работы с удобрениями растет

Развитие логистики — то, над чем продолжает работать «ФосАгро-Регион»: число комплексов для хранения минеральных удобрений за последние 5 лет выросло до 34, их емкость составляет более 850 тысяч тонн. Региональные компании сети работают более чем в 70 регионах страны, включая Свердловскую область, где 3 года назад начал работать новый уральский офис компании в Екатеринбурге.