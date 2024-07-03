Всероссийский день поля показал, что качество работы с удобрениями растет

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Ресурсы для поступательного развития были представлены на выставке «Всероссийский день поля» в Ставропольском крае.
Генеральный спонсор мероприятия — «ФосАгро» — представила эффективные инструменты для управления урожаем с помощью систем минерального питания растений. По словам гендиректора крупнейшей российской сети дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» Андрея Вовка, стратегии и подходы в работе с удобрениями в отрасли меняются. Со стороны аграриев растет интерес к инновационным и высокотехнологичным маркам удобрений и приемам их применения.
Например, вместе с аграриями «ФосАгро-Регион» проводит большую работу по повышению эффективности минерального питания.
В частности, широко испытываем и внедряем инновационные марки удобрений с микроэлементами, повышающие плодородие почвы, урожайность и как итог — эффективность земледелия. Еще три года назад аграрии практически не обращали на них внимания. Но в результате системного продвижения результатов их применения в различных агрометеорологических условиях, их закупки выросли на 60% за последние два года, а с начала этого года — еще на треть, — рассказал Андрей Вовк.
Растет спрос на жидкие минеральные удобрения: в прошлом году сеть увеличила поставки ЖМУ более чем на четверть, а с начала 2024 года аграрии увеличили закупки еще на 30% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
В целом, «ФосАгро-Регион» наращивает поставки удобрений по сравнению с прошлым годом, когда рост составил 12% — до 3,3 млн т. Андрей Вовк подчеркнул, что в текущем году региональные компании сети полностью обеспечили спрос своих клиентов под весенний сев и уже начали подготовку к осенним полевым работам.
Развитие логистики — то, над чем продолжает работать «ФосАгро-Регион»: число комплексов для хранения минеральных удобрений за последние 5 лет выросло до 34, их емкость составляет более 850 тысяч тонн. Региональные компании сети работают более чем в 70 регионах страны, включая Свердловскую область, где 3 года назад начал работать новый уральский офис компании в Екатеринбурге.
Чтобы увеличить эффективность земледелия, компания внедряет агрохимические сервисы: от диагностики почвенного плодородия с составлением системы минерального питания растений до цифрового агросопровождения посевов.Также компания вышла на рынок семян и поставляет их, дополняя собственными рекомендациями по работе с удобрениями, с учетом сортовых особенностей. Список партнеров, с которыми компания сотрудничает, постоянно расширяется. В рамках выставки были подписаны соглашения о сотрудничестве с «Щелково Агрохим», «Южно-уральским заводом магниевых соединений», компанией «Агроплазма».
Все эти технологии и инструменты позволяют аграриям более эффективно использовать ресурсы.
Мы твердо ориентированы на дальнейшее динамичное развитие АПК России, поэтому будем продолжать инвестировать и в расширение продуктового портфеля для внутреннего рынка, и в повышение доступности наших инновационных продуктов для российских сельхозтоваропроизводителей, — отметил генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников.