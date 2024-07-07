«Жил по справедливости»: автомеханик из Нижнего Тагила погиб на СВО

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
В Нижнем Тагиле погибший работал автомехаником. Спустя год службы его перевели в штурмовую бригаду, где его недавно не стало в результате боевых действий, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».
По словам его жены, Романов был хорошим семьянином, другом и коллегой. В юности он занимался греко-римской борьбой. Также известно, что он был участником чеченской войны.
Слава был очень мужественным, сильным и порядочным человеком. Жил по справедливости и правде. Никогда не боялся трудностей и с легкостью решал любые проблемы близких. Он пользовался большим уважением среди знакомых, был верным другом, надежным коллегой и образцовым семьянином, — говорит его супруга.
Прощание с Романовым пройдет в зале похоронного дома «Реквием» на улице Челюскинцев 8 июля 2024 года.
Напомним, 4 июня 2024 года в Каменске-Уральском состоялось прощание с местным жителем, который погиб в зоне СВО.