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Автомеханик из Нижнего Тагила погиб на СВО

«Жил по справедливости»: автомеханик из Нижнего Тагила погиб на СВО

7 июля 2024, 12:50
Фото: 1MI

Автомеханик из Нижнего Тагила погиб на СВО

40-летний Вячеслав Романов из Нижнего Тагила скончался в зоне СВО. Он ушел на фронт осенью 2022 года.

В Нижнем Тагиле погибший работал автомехаником. Спустя год службы его перевели в штурмовую бригаду, где его недавно не стало в результате боевых действий, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

По словам его жены, Романов был хорошим семьянином, другом и коллегой. В юности он занимался греко-римской борьбой. Также известно, что он был участником чеченской войны.

Фото: Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил»
Слава был очень мужественным, сильным и порядочным человеком. Жил по справедливости и правде. Никогда не боялся трудностей и с легкостью решал любые проблемы близких. Он пользовался большим уважением среди знакомых, был верным другом, надежным коллегой и образцовым семьянином, — говорит его супруга.

Прощание с Романовым пройдет в зале похоронного дома «Реквием» на улице Челюскинцев 8 июля 2024 года.

Напомним, 4 июня 2024 года в Каменске-Уральском состоялось прощание с местным жителем, который погиб в зоне СВО.

С погибшим на СВО жителем села попрощаются под Нижним Тагилом
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