Жители Свердловской области почти 200 раз нарушили противопожарный режим в июле

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Свердловчане разводили костры на берегах водоемов, а также готовили еду на мангалах в парковых зонах и садовых участках. Огонь, разведенный во время засухи, может спровоцировать природные пожары, рассказал свердловский министр природных ресурсов Денис Мамонтов.
Мамонтов также отметил, что каждый день идет патрулирование лесов, природных зон в городах и пригороде, около водоемов с целью предупредить местных жителей об опасности и предотвратить несчастные случаи.
За нарушение режима свердловчанам грозит до 50 тысяч рублей штрафа. Также могут оштрафовать до 60 тысяч за возникновение пожара.
Напомним, в июне 2024 года жители региона более 200 раз нарушили противопожарный режим.