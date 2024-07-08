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Жители Свердловской области почти 200 раз нарушили противопожарный режим в июле

Жители Свердловской области почти 200 раз нарушили противопожарный режим в июле

8 июля 2024, 10:39
В Свердловской области местные жители 197 раз нарушили противопожарный режим с начала июля 2024 года.

Свердловчане разводили костры на берегах водоемов, а также готовили еду на мангалах в парковых зонах и садовых участках. Огонь, разведенный во время засухи, может спровоцировать природные пожары, рассказал свердловский министр природных ресурсов Денис Мамонтов.

Мамонтов также отметил, что каждый день идет патрулирование лесов, природных зон в городах и пригороде, около водоемов с целью предупредить местных жителей об опасности и предотвратить несчастные случаи.

За нарушение режима свердловчанам грозит до 50 тысяч рублей штрафа. Также могут оштрафовать до 60 тысяч за возникновение пожара.

Напомним, в июне 2024 года жители региона более 200 раз нарушили противопожарный режим.

Жители Свердловской области более 200 раз нарушили противопожарный режим
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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Свердловская область#Опасность#Огонь#ЧП#Нарушения#Штрафы#Противопожарный режим#Патрулирование#Костер#Засуха#Екатеринбург#Леса#Инцидент#Денис Мамонтов#Природные пожары
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