Закончится ли СВО осенью: мирная миссия Орбана

Осознание того, что договариваться с Россией так или иначе придется, постепенно приходит к западным экспертам и аналитикам. Пока эта точка зрения не так популярна, но число ее сторонников увеличивается с каждым днем. И мир, скорее всего, будет заключен в итоге на условиях России, считает британский аналитик Александр Меркурис. По его словам, Путин совершенно четко обозначил эти условия: нейтральный статус для Украины с отказом от планов вступить в НАТО и уход украинской армии с территорий четырех новых российских регионов. И чем быстрее будет осознана безальтернативность этих предложений, тем быстрее закончится конфликт, считает Меркурис.