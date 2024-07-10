Закончится ли СВО осенью: мирная миссия Орбана

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Венгрия 1 июля возглавила Совет Европейского Союза. И практически сразу же премьер Виктор Орбан на правах старшего «прокачал» тему российско-конфликта, посетив сначала Киев, а потом Москву. Миротворческая поездка, по оценке ряда экспертов, оказалась неудачной. Владимир Зеленский и президент Владимир Путин, по сути, еще раз озвучили тезисы, которые повторяли много раз.
Украинский лидер заявил, что остановка конфликта возможно только на условиях Киева при уходе России с территории страны. Путин повторил свои предложения по началу мирных переговоров на условиях, которые он излагал ранее: уход ВСУ из новых российских регионов и переговоры, в основу которых должны лечь Стамбульские соглашения, достигнутые весной 2022 года.
Итоги своей миротворческой поездки Орбан подвел в интервью немецкому изданию Bild: лидер Венгрии отметил, что ни та, ни другая сторона не готовы в данный момент опустить оружие и начать договариваться. Опасения у России и Украины при этом одни и те же: страны боятся, что заморозка конфликта даст противнику силы для отдыха, перегруппировки и восстановления потенциала. Именно поэтому Москва и Киев сходятся в том, что сначала нужно достигнуть определенных соглашений и только потом убирать мечи в ножны.
Поездка Орбана вряд ли была его самостоятельной инициативой. И на самом деле это говорит о важнейших сдвигах в позиции Запада по поводу конфликта Украины и России, уверен политолог Денис Батурин. В данном случае Орбан выполнил роль некоего посланника, коммуникатора между центрами силы. Личность премьера Венгрии сыграла здесь не последнюю роль: он занимает независимую позицию в Европейском Союзе и является одним из немногих лидеров ЕС, которого Путин уважает и с которым бы в принципе стал о чем-либо разговаривать.
Скорее всего, Вашингтон в ситуации, когда на поле боя для Украины складывается не самая благоприятная ситуация, делает попытки спасти лицо и завершить военные действия самым благоприятным для себя образом.
Эту точку зрения косвенно подтверждают и тезисы статьи, которую Виктор Орбан после своей «миссии мира» опубликовал в американском издании Newsweek. Венгерский лидер подспудно насмехается над крикунами вроде генсека НАТО Йенса Столтенберга, который, закрывая глаза на удручающее положение Украины в конфликте, продолжает требовать ее безоговорочной победы на поле боя и продолжения поставок оружия.
А еще Орбан открыто обвиняет НАТО в желании продолжить украинский конфликт любой ценой и в поиске новых поводов для конфликтов. Нужно учиться у истории, считает венгерский политик: все военные союзы, созданные для ведения войны, в итоге терпели поражение. И сейчас по этому пути идет НАТО, который ищет конфликтов, хотя изначально альянс создавался исключительно как оборонительный союз.
Если НАТО выберет конфликт вместо сотрудничества и войну вместо мира, то совершит самоубийство, — предупреждает Орбан о потенциальном вступлении альянса в противостояние на Украине.
Осознание того, что договариваться с Россией так или иначе придется, постепенно приходит к западным экспертам и аналитикам. Пока эта точка зрения не так популярна, но число ее сторонников увеличивается с каждым днем. И мир, скорее всего, будет заключен в итоге на условиях России, считает британский аналитик Александр Меркурис. По его словам, Путин совершенно четко обозначил эти условия: нейтральный статус для Украины с отказом от планов вступить в НАТО и уход украинской армии с территорий четырех новых российских регионов. И чем быстрее будет осознана безальтернативность этих предложений, тем быстрее закончится конфликт, считает Меркурис.
Впрочем, осенью завершить его вряд ли удастся. Как отметил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале, предпосылок этому просто нет. Во-первых, подавляющее большинство политиков на Западе по-прежнему одержимы идеей справиться с Россией военным путем. Во-вторых, серьезно обрушить линию боевого соприкосновения и заставить украинцев «бежать до польской границы» к осени тоже вряд ли получится. В-третьих, переговоры на Украине на сегодняшний день вести просто не с кем, так как Зеленский более не является легитимным президентом.