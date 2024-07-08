tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:02

Published Сегодня, 09:02

Modified Сегодня, 09:04

Updated Сегодня, 09:04

Военкор показал зачистку российскими бойцами многоэтажки с военными ВСУ в Волчанске

Военкор показал зачистку российскими бойцами многоэтажки с военными ВСУ в Волчанске

8 июля 2024, 09:02
Фото: скриншот из видео RT
Мурад Газдиев, военный корреспондент RT, поделился кадрами из Волчанска, где российские бойцы разгромили подразделение Вооруженных сил Украины.

Военкор опубликовал видеокадры о работе спецназа «Ахмат». Российские бойцы получили задание атаковать два украинских взвода, состоящих из подготовленных операторов БПЛА. В течение нескольких минут позиции украинского подразделения были поражены. Операция проводилась экипажем танка Т-80.

Мурад Газдиев высказал мнение о том, что Владимир Зеленский дал приказ ВСУ держать Волчанск всеми возможными способами, невзирая на потери. Так, положение в этом городе уже называют «мясорубкой», поскольку ситуация с Артемовском повторяется, пишет RT.

По мнению главы отряда «Ахмат» генерал-майора Апти Алаудинов, военные из России теснят войска ВСУ в Волчанске в ходе СВО.

Ранее мы писали про военно-космические силы РФ, которые применили на территории Украины трехтонную бомбу, которая, по мнению экспертов, может уничтожить сразу несколько зданий.

В конфликте на Украине намечается перелом: ВКС РФ применили новую планирующую бомбу
Узнать подробнее
Читайте также:
НАТО продержится максимум 5 лет: названы сроки окончания конфликта на УкраинеОсвободившийся из украинского плена свердловчанин останется в Москве на реабилитациюВладимир Путин назвал условия начала переговоров с Украиной
#Юлия Мамонтова#Операция на Украине#Россия#Украина#Танк#Военные#Военнослужащие#СВО#ВСУ
Подпишитесь
Итоги недели: дым в НМУ, проверка по водоему и ликвидация свалки
Сегодня, 07:01
В Свердловской области судят учителя за избиение ученика: он кидал в дверь кирпичи
Сегодня, 07:25
Человеческий скелет обнаружен местными жителями на Терсутском карьере под Асбестом
Сегодня, 04:50
Пожилой водитель автомобиля в Нижнем Тагиле сбил пенсионера из-за солнца
Сегодня, 03:29
Из-за нехватки водителей в Екатеринбурге редко ездит автобус №44
Сегодня, 05:36
Водитель автомобиля наехал на женщину на трассе Екатеринбург — Тюмень
Сегодня, 06:16