Военкор показал зачистку российскими бойцами многоэтажки с военными ВСУ в Волчанске

Мурад Газдиев высказал мнение о том, что Владимир Зеленский дал приказ ВСУ держать Волчанск всеми возможными способами, невзирая на потери. Так, положение в этом городе уже называют «мясорубкой», поскольку ситуация с Артемовском повторяется, пишет RT.