Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Военкор опубликовал видеокадры о работе спецназа «Ахмат». Российские бойцы получили задание атаковать два украинских взвода, состоящих из подготовленных операторов БПЛА. В течение нескольких минут позиции украинского подразделения были поражены. Операция проводилась экипажем танка Т-80.
Мурад Газдиев высказал мнение о том, что Владимир Зеленский дал приказ ВСУ держать Волчанск всеми возможными способами, невзирая на потери. Так, положение в этом городе уже называют «мясорубкой», поскольку ситуация с Артемовском повторяется, пишет RT.
По мнению главы отряда «Ахмат» генерал-майора Апти Алаудинов, военные из России теснят войска ВСУ в Волчанске в ходе СВО.
Ранее мы писали про военно-космические силы РФ, которые применили на территории Украины трехтонную бомбу, которая, по мнению экспертов, может уничтожить сразу несколько зданий.