Стали известны адреса, где в Тагиле кронируют деревья и высадят новые тополя без пуха

В течение года они будут продолжаться. Всего в перечне более 190 адресов. В планах убрать старые переросшие тополя на улицах Металлургов и Зари в Дзержинском районе. Взамен будут высажены тополя берлинские, которые не образуют пух, а также серебристые пирамидальные и кустарник — кизильник блестящий.