Стали известны адреса, где в Тагиле кронируют деревья и высадят новые тополя без пуха

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В рамках муниципального контракта в Нижнем Тагиле продолжается кронирование и валка зеленых насаждений.
Работы уже проведены на улицах Гагарина, Шевченко, Новаторов, Штурмовая, Садовая, К. Маркса, Носова, Проселочная, Голокаменская, Совхозная, — сообщили редакции TagilCity.ru в управлении городским хозяйством.
В течение года они будут продолжаться. Всего в перечне более 190 адресов. В планах убрать старые переросшие тополя на улицах Металлургов и Зари в Дзержинском районе. Взамен будут высажены тополя берлинские, которые не образуют пух, а также серебристые пирамидальные и кустарник — кизильник блестящий.
На Металлургов и Зари готовится контрактная документация, сообщили в мэрии.