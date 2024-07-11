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В Нижнем Тагиле появятся новые тополя без пуха

Стали известны адреса, где в Тагиле кронируют деревья и высадят новые тополя без пуха

11 июля 2024, 09:00
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле появятся новые тополя без пуха

В Нижнем Тагиле профессиональные арбологи проводят кронирование и валку деревьев. Об адресах, где запланированы работы на этот сезон, редакции TagilCity.ru рассказали в администрации Нижнего Тагила.

В рамках муниципального контракта в Нижнем Тагиле продолжается кронирование и валка зеленых насаждений.

Работы уже проведены на улицах Гагарина, Шевченко, Новаторов, Штурмовая, Садовая, К. Маркса, Носова, Проселочная, Голокаменская, Совхозная, — сообщили редакции TagilCity.ru в управлении городским хозяйством.

В течение года они будут продолжаться. Всего в перечне более 190 адресов. В планах убрать старые переросшие тополя на улицах Металлургов и Зари в Дзержинском районе. Взамен будут высажены тополя берлинские, которые не образуют пух, а также серебристые пирамидальные и кустарник — кизильник блестящий.

На Металлургов и Зари готовится контрактная документация, сообщили в мэрии.

Деревья в Нижнем Тагиле будут кронировать новым безопасным способом
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