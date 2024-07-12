Некоторые светофоры в Екатеринбурге перестали работать из-за ливней

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Из-за продолжительных осадков на некоторых улицах вышли из строя светофоры. В этом случае пешеходам и автомобилистам необходимо ориентироваться на дорожные знаки, рассказали в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.
Инспекторы взяли под контроль движение на больших перекрестках.
Напомним, 11 июля 2024 года в Екатеринбурге прошел сильный ливень, из-за которого оказались затоплены улицы в некоторых районах. В связи с этим в домах пропало электроснабжение.