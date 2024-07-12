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Published Сегодня, 08:22

Modified Сегодня, 08:24

Updated Сегодня, 08:24

Некоторые светофоры в Екатеринбурге перестали работать из-за ливней

Некоторые светофоры в Екатеринбурге перестали работать из-за ливней

12 июля 2024, 08:22
Фото: 1MI
В Екатеринбурге отключились некоторые светофоры из-за ливней 12 июля 2024 года.

Из-за продолжительных осадков на некоторых улицах вышли из строя светофоры. В этом случае пешеходам и автомобилистам необходимо ориентироваться на дорожные знаки, рассказали в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.

Инспекторы взяли под контроль движение на больших перекрестках.

Напомним, 11 июля 2024 года в Екатеринбурге прошел сильный ливень, из-за которого оказались затоплены улицы в некоторых районах. В связи с этим в домах пропало электроснабжение.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Пешеходы#Город#ГИБДД#Осадки#Дождь#Светофор#Светофоры#Ливни#Екатеринбург#Автомобилисты#Инцидент
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