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Водитель автомобиля в Екатеринбурге поскандалил с девушкой и выломал ей зеркало

Водитель автомобиля в Екатеринбурге поскандалил с девушкой и выломал ей зеркало

12 июля 2024, 05:58
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге водитель автомобиля мешал на дороге девушке и бил стекло ее машины. Инцидент произошел на улице Краснолесья 11 июля 2024 года.

По словам девушки, она сворачивала на улицу Вильгельма де Геннина и, включив повортник, совершила маневр. В это время позади нее мужчина за рулем стал сигналить, обгонять и подрезать екатеринбурженку, пишет Е1.

Затем водитель вышел и стал наносить удары по стеклу автомобиля, при этом нецензурно ругаясь и угрожая. Также он выломал боковое стекло. Через некоторое время после конфликта водитель позвонил девушке с извинениями и предложил разрешить конфликт мирно.

Напомним, в июне 2024 года в Екатеринбурге между двумя владелицами автомобилей произошел конфликт из-за места на парковке. Одна из девушек набросилась на другую.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Автомобиль#ЧП#Конфликт#18+#Екатеринбург#Инцидент
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