Водитель автомобиля в Екатеринбурге поскандалил с девушкой и выломал ей зеркало

Затем водитель вышел и стал наносить удары по стеклу автомобиля, при этом нецензурно ругаясь и угрожая. Также он выломал боковое стекло. Через некоторое время после конфликта водитель позвонил девушке с извинениями и предложил разрешить конфликт мирно.