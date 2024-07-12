Водитель автомобиля в Екатеринбурге поскандалил с девушкой и выломал ей зеркало

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
Modified Сегодня, 06:00
Updated Сегодня, 06:00
По словам девушки, она сворачивала на улицу Вильгельма де Геннина и, включив повортник, совершила маневр. В это время позади нее мужчина за рулем стал сигналить, обгонять и подрезать екатеринбурженку, пишет Е1.
Затем водитель вышел и стал наносить удары по стеклу автомобиля, при этом нецензурно ругаясь и угрожая. Также он выломал боковое стекло. Через некоторое время после конфликта водитель позвонил девушке с извинениями и предложил разрешить конфликт мирно.
Напомним, в июне 2024 года в Екатеринбурге между двумя владелицами автомобилей произошел конфликт из-за места на парковке. Одна из девушек набросилась на другую.