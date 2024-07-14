Мать умершего ребенка в Перми найдена и задержана

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
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Updated Сегодня, 06:17
Женщина пряталась в чердачном помещении отеля «Жемчужина», рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
Когда правоохранители объяснили пермячке, за что она задержана, женщина не стала отрицать свою вину. Также она сообщила, что хочет рассказать о задержании своим родителям, рассказали в пресс-службе Следкома по Пермскому краю.
Известно, что несколько лет назад она развелась с отцом ребенка. После этого мужчина уехал в другую страну, а она встречалась с другим человеком. При этом женщина проживала в квартире своих родителей, о которых соседи отзываются положительно.
По словам родственников, погибший мальчик был спокойным. Что с ним случилось — они не знают.
Напомним, тело ребенка было найдено 12 июля. Было возбуждено уголовное дело. На камерах видеонаблюдения попала женщина, которая несла чемодан к контейнерам.