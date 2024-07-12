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Труп ребенка найден в чемодане около мусорных контейнеров в Перми

Бездомный мужчина в Перми нашел в чемодане тело ребенка со следами насилия

12 июля 2024, 06:59
Фото: 1MI

Труп ребенка найден в чемодане около мусорных контейнеров в Перми

В Перми найден труп маленького мальчика, который был спрятан в чемодан. Его нашел бездомный около мусорных контейнеров 12 июля 2024 года.

Погибшему ребенку на вид от 5 до 8 лет. На его шее видно следы от удушья, а на теле колотые ранения, пишет Properm.ru.

К месту ЧП приехали сотрудники органов правопорядка. Обстоятельства происшествия на данный момент неизвестны.

Напомним, в июне 2023 года в Екатеринбурге нашли тело маленького ребенка, которое было спрятано в сумку. Вскоре полиция задержала женщину, которая была его опекуном. Она подозревается в убийстве мальчика. Через некоторое время под следствием оказался и муж задержанной.

Женщина в Екатеринбурге обнаружила в своей квартире два трупа
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