Бездомный мужчина в Перми нашел в чемодане тело ребенка со следами насилия

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
Погибшему ребенку на вид от 5 до 8 лет. На его шее видно следы от удушья, а на теле колотые ранения, пишет Properm.ru.
К месту ЧП приехали сотрудники органов правопорядка. Обстоятельства происшествия на данный момент неизвестны.
Напомним, в июне 2023 года в Екатеринбурге нашли тело маленького ребенка, которое было спрятано в сумку. Вскоре полиция задержала женщину, которая была его опекуном. Она подозревается в убийстве мальчика. Через некоторое время под следствием оказался и муж задержанной.