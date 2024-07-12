Бездомный мужчина в Перми нашел в чемодане тело ребенка со следами насилия

Напомним, в июне 2023 года в Екатеринбурге нашли тело маленького ребенка, которое было спрятано в сумку. Вскоре полиция задержала женщину, которая была его опекуном. Она подозревается в убийстве мальчика. Через некоторое время под следствием оказался и муж задержанной.