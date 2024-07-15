tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 08:48

Published Сегодня, 08:48

Modified Сегодня, 08:50

Updated Сегодня, 08:50

Бюджетников Свердловской области ожидает повышение зарплаты

Бюджетников Свердловской области ожидает повышение зарплаты

15 июля 2024, 08:48
Фото: Изображение Midjourney
Учителя, воспитатели, работники муниципалитетов, полиции и иные сотрудники бюджетной сферы могут готовиться к увеличению своего довольствия. Для этого в региональный бюджет будут внесены соответствующие поправки.

В результате расходы областной казны вырастут на 33 млрд рублей. Планируются, что соответствующие изменения будут приняты на ближайшем заседании Законодательного собрания Свердловской области, которое намечено на четверг 18 июля.

Поправки производятся в рамках национальных проектов. О приоритете их реализации говорил президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

Ранее стало известно, что уровень зарплат менеджеров в Свердловской области вырос на 19%.

В Свердловской области двух работников ТСЖ уволили без зарплаты
Узнать подробнее
Читайте также:
Огромные зарплаты предлагают токарям и фрезеровщикам в Свердловской областиВ Екатеринбурге предприниматель не выплатил зарплату подростку и попал под судДиректор детсада в Екатеринбурге получала зарплату за фиктивную сотрудницу
#Ирина Кирилова#Общество#Свердловская область#Зарплата#Указ#Повышение#Екатеринбург#Бюджетник
Подпишитесь
Итоги недели: вонь и смог в НМУ, нарушители-шашлычники и тополя без пуха
Сегодня, 07:26
На Южном подъезде к Нижнему Тагилу появилась современная «шумовая разметка»
Сегодня, 07:35
Пенсионерка в Нижнем Тагиле попала под колеса автомобиля
Сегодня, 03:28
В Екатеринбурге прошел рейд по самокатчикам: поймали 18 нарушителей
Сегодня, 05:48
За 3 дня в Нижнем Тагиле поймали 8 пьяных водителей
Сегодня, 08:39
Мужчина в Серове вытащил двух детей из пожара
Сегодня, 03:54