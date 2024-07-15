Бюджетников Свердловской области ожидает повышение зарплаты

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
В результате расходы областной казны вырастут на 33 млрд рублей. Планируются, что соответствующие изменения будут приняты на ближайшем заседании Законодательного собрания Свердловской области, которое намечено на четверг 18 июля.
Поправки производятся в рамках национальных проектов. О приоритете их реализации говорил президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.
Ранее стало известно, что уровень зарплат менеджеров в Свердловской области вырос на 19%.