Травмпункт на Вагонке в Нижнем Тагиле переезжает в бывшее здание роддома

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 14:13
Updated Сегодня, 14:13
Переезд, как выяснил TagilCity.ru, произойдет со дня на день, о чем корреспонденту сообщили в самом травмпункте по Вагоностроителей, 12. Информацию также подтвердили представители Городской больницы №1. Бывшее здание роддома, напомним, расположено по адресу Вагоностроителей, 49.
Мы приехали в травмпункт, пациенты между собой обсуждали, что травмпункт переезжает, — сообщила редакции TagilCity.ru жительница Вагонки Ирина.
Травмпункт 1945 года постройки давно требовал ремонта. TagilCity.ru писал о трудностях маломобильной пациентки, которая не смогла попасть на прием к врачу, кабинет которого расположен на втором этаже медучреждения.
Переезд запланирован на период проведения капитального ремонта здания травмпункта, ориентировочно до января — мая 2025 года, — пояснили редакции в пресс-службе ГБ№1.