Травмпункт на Вагонке в Нижнем Тагиле переезжает в бывшее здание роддома

Переезд, как выяснил TagilCity.ru, произойдет со дня на день, о чем корреспонденту сообщили в самом травмпункте по Вагоностроителей, 12. Информацию также подтвердили представители Городской больницы №1. Бывшее здание роддома, напомним, расположено по адресу Вагоностроителей, 49.