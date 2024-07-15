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Updated Сегодня, 14:13

В Нижнем Тагиле перенесли один из травмпунктов в бывшее здание роддома

Травмпункт на Вагонке в Нижнем Тагиле переезжает в бывшее здание роддома

15 июля 2024, 14:11
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле перенесли один из травмпунктов в бывшее здание роддома

Травматологический пункт, расположенный на проспекте Вагоностроителей в Нижнем Тагиле, на текущей неделе переедет в бывшее здание роддома.

Переезд, как выяснил TagilCity.ru, произойдет со дня на день, о чем корреспонденту сообщили в самом травмпункте по Вагоностроителей, 12. Информацию также подтвердили представители Городской больницы №1. Бывшее здание роддома, напомним, расположено по адресу Вагоностроителей, 49.

Мы приехали в травмпункт, пациенты между собой обсуждали, что травмпункт переезжает, — сообщила редакции TagilCity.ru жительница Вагонки Ирина.

Травмпункт 1945 года постройки давно требовал ремонта. TagilCity.ru писал о трудностях маломобильной пациентки, которая не смогла попасть на прием к врачу, кабинет которого расположен на втором этаже медучреждения.

Переезд запланирован на период проведения капитального ремонта здания травмпункта, ориентировочно до января — мая 2025 года, — пояснили редакции в пресс-службе ГБ№1.
Тагильчанка из-за лестницы и сломанных ног не смогла подняться к врачу в травмпункте
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