На фирму в Березовском возбудили дело из-за загрязнения почвы

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Как уточняется, суд запретил ООО «УРАЛ-СОТ ПЛЮС» отправлять отходы на полигон в Березовский, однако компания отказалась от условий суда, направляя мусор на вышеназванные территории несколько лет.
Кроме того, по условиям суда организация была обязана рекультивировать участок, однако на протяжении четырех лет ситуация не изменилась. В связи с отсутствием каких-либо действий компания нанесла вред почвенной структуре на земле, находящейся близ полигона.
В результате прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК РФ.
Ранее в Свердловской области завели уголовное дело из-за гор мусора на площадках