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На фирму в Березовском возбудили дело из-за загрязнения почвы

На фирму в Березовском возбудили дело из-за загрязнения почвы

17 июля 2024, 10:24
Фото: 1MI
Местная природоохранная прокуратура приняла решение о возбуждении дела. Такое решение связано с тем, что одна из свердловских компаний загрязнила почву, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как уточняется, суд запретил ООО «УРАЛ-СОТ ПЛЮС» отправлять отходы на полигон в Березовский, однако компания отказалась от условий суда, направляя мусор на вышеназванные территории несколько лет.

Кроме того, по условиям суда организация была обязана рекультивировать участок, однако на протяжении четырех лет ситуация не изменилась. В связи с отсутствием каких-либо действий компания нанесла вред почвенной структуре на земле, находящейся близ полигона.

В результате прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК РФ.

Ранее в Свердловской области завели уголовное дело из-за гор мусора на площадках

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#Ирина Кирилова#Экология#Проверка#Свердловская область#Уголовное дело#Мусор#Екатеринбург
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