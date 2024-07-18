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Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:27

Updated Сегодня, 09:27

8000 жителей Свердловской области обратились за психологической помощью с начала года

8000 жителей Свердловской области обратились за психологической помощью с начала года

18 июля 2024, 09:25
Фото: Изображение Midjourney
Восемь тысяч жителей Свердловской области обратились за психологической помощью с начала 2024 года.

Поддержку у психологов искали жители области, чей возраст был в пределах 25-50 лет. Чаще всего свердловчане жаловались на проблемы в семье, на работе, в отношениях.

Чуть реже люди рассказывали о депрессиях и тревожностях, рассказал областной психотерапевт Минздрава Михаил Перцель в эфире канала «ОТВ-Екатеринбург».

Также Перцель отметил, что свердловчане обращаются к специалистам, чтобы справиться с зависимостями — алкогольной, любовной или игровой.

Напомним, в 2023 году более 170 подростков в Свердловской области нуждались в психологической помощи из-за депрессии.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Свердловская область#Работа#Алкоголь#Статистика#Минздрав#Жители#Любовь#Психологи#Отношения#Депрессия#Екатеринбург#Тревожность
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