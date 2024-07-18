8000 жителей Свердловской области обратились за психологической помощью с начала года

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Поддержку у психологов искали жители области, чей возраст был в пределах 25-50 лет. Чаще всего свердловчане жаловались на проблемы в семье, на работе, в отношениях.
Чуть реже люди рассказывали о депрессиях и тревожностях, рассказал областной психотерапевт Минздрава Михаил Перцель в эфире канала «ОТВ-Екатеринбург».
Также Перцель отметил, что свердловчане обращаются к специалистам, чтобы справиться с зависимостями — алкогольной, любовной или игровой.
Напомним, в 2023 году более 170 подростков в Свердловской области нуждались в психологической помощи из-за депрессии.