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Рассмотрение дела западного журналиста о шпионаже стартовало в Екатеринбурге

Рассмотрение дела западного журналиста о шпионаже стартовало в Екатеринбурге

18 июля 2024, 07:20
Фото: Изображение Midjourney
Свердловский областной суд изучит уголовное дело западного журналиста Эвана Гершковича. Каждое из пройденных заседаний закрыто для подробного освещения.

Закрытие процесса связано с возможным распространением государственной тайны в рамках суда. Уточняется, что на первое заседание приехали 70 журналистов, на второе аккредитацию прошли восемь СМИ, передает корреспондент URA.RU

Напомним, 26 июня 2024 года в Екатеринбурге состоялось первое судебное заседание по делу Эвана Гершковича, который обвиняется в шпионаже. Следствие считает, что Гершкович собирал тайные сведения о работе УВЗ в Нижнем Тагиле.

Задержанному в Екатеринбурге за шпионаж журналисту из США предъявлено обвинение
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#Араз Салехов#Свердловская область#Суд#Криминал#Уралвагонзавод#Шпионаж#Екатеринбург
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