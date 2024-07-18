Рассмотрение дела западного журналиста о шпионаже стартовало в Екатеринбурге

Напомним, 26 июня 2024 года в Екатеринбурге состоялось первое судебное заседание по делу Эвана Гершковича, который обвиняется в шпионаже. Следствие считает, что Гершкович собирал тайные сведения о работе УВЗ в Нижнем Тагиле.