Рассмотрение дела западного журналиста о шпионаже стартовало в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Закрытие процесса связано с возможным распространением государственной тайны в рамках суда. Уточняется, что на первое заседание приехали 70 журналистов, на второе аккредитацию прошли восемь СМИ, передает корреспондент URA.RU
Напомним, 26 июня 2024 года в Екатеринбурге состоялось первое судебное заседание по делу Эвана Гершковича, который обвиняется в шпионаже. Следствие считает, что Гершкович собирал тайные сведения о работе УВЗ в Нижнем Тагиле.