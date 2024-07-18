Суд повторно рассмотрит дело о шпионаже журналиста Гершковича в Екатеринбурге 19 июля

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Как уточняется, местный суд в четверг, 18 июля, завершил следственные работы по данному преступлению.
Также в рамках оконченного суда было назначено новое время, во время которого будет рассмотрена версия адвоката: новое заседание начнется в 10:30 по местному времени.
Напомним, 26 июня в городе провели первое судебное заседание по делу Эвана Гершковича. Мужчину подозревают в шпионаже в пользу западного правительства. Предполагается, что журналиста интересовали данные о работе УВЗ в Нижнем Тагиле.