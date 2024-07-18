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Posted Сегодня, 13:08

Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

Свердловский суд проведет прения сторон по делу о шпионаже Гершковича 19 июля

Суд повторно рассмотрит дело о шпионаже журналиста Гершковича в Екатеринбурге 19 июля

18 июля 2024, 13:08
Фото: Изображение Midjourney

Свердловский суд проведет прения сторон по делу о шпионаже Гершковича 19 июля

Сторона защиты западного журналиста Эвана Гершковича заявит свою версию по делу о шпионаже в пятницу, 19 июля.

Как уточняется, местный суд в четверг, 18 июля, завершил следственные работы по данному преступлению.

Также в рамках оконченного суда было назначено новое время, во время которого будет рассмотрена версия адвоката: новое заседание начнется в 10:30 по местному времени.

Напомним, 26 июня в городе провели первое судебное заседание по делу Эвана Гершковича. Мужчину подозревают в шпионаже в пользу западного правительства. Предполагается, что журналиста интересовали данные о работе УВЗ в Нижнем Тагиле.

Адвокат Эвана Гершковича в Екатеринбурге обжаловал арест
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#Араз Салехов#Суд#Уголовное дело#Криминал#Шпионаж#Екатеринбург#Эван Гершкович#Гершкович
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