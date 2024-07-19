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Published Сегодня, 03:18

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Updated Сегодня, 03:20

Таксист на Урале установил кальян в салоне авто и устроил пожар

У таксиста из Екатеринбурга, установившего кальян в салоне авто, сгорела машина

19 июля 2024, 03:18
Фото: Изображение Midjourney

Таксист на Урале установил кальян в салоне авто и устроил пожар

Машина таксиста, который установил кальян в салоне автомобиля, сгорела в Екатеринбурге. Сам же мужчина утверждает, что его ноу-хау не связано с пожаром.

По его словам, все, что было в автомобиле также сгорело. Водитель отметил, что причиной возгорания стал поджог — рядом с парковкой есть поляна, которую поливают горючей жидкостью, а пламя идет прямо к машине. Теперь он намерен найти обидчиков, передает Е1.RU.

В мае этого года пожар в квартире на улице Союзной в Екатеринбурге, в результате которого погиб 30-летний мужчина, мог возникнуть из-за неосторожности при раскуривании кальяна.

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#Араз Салехов#Происшествия#Пожар#Криминал#Такси#Машина#Курение#Поджег#Екатеринбург
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