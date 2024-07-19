У таксиста из Екатеринбурга, установившего кальян в салоне авто, сгорела машина

По его словам, все, что было в автомобиле также сгорело. Водитель отметил, что причиной возгорания стал поджог — рядом с парковкой есть поляна, которую поливают горючей жидкостью, а пламя идет прямо к машине. Теперь он намерен найти обидчиков, передает Е1.RU.