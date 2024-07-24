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Posted Сегодня, 08:07

Published Сегодня, 08:07

Modified Сегодня, 08:08

Updated Сегодня, 08:08

Мигрантов из Индии и Шри-Ланки начали заводить в российский агросектор

Агросектор России пополнится трудовыми мигрантами из Южной Азии

24 июля 2024, 08:07
Фото: Изображение Midjourney

Мигрантов из Индии и Шри-Ланки начали заводить в российский агросектор

Малое число необходимых кадров привело к тому, что частью российского агросектора становятся индийски мигранты, а также жители Шри-Ланки.

Малое число необходимых кадров привело к тому, что частью российского агросектора становятся индийски мигранты, а также жители Шри-Ланки.

Как уточняется, такое стоит связывать и с мизерными зарплатами в самих странах Южной Азии: так: в Индии граждане получают в среднем почти 12 тысяч рублей, а в России — около 50 тысяч. Кроме того, большая часть работающего населения Индии получает зарплату в еде, им могут давать миску риса за выполненную работу. При этом, как известно, жители Индии направляются за лучшей жизнью не только в Россию, но и страны Центральной Азии.

В беседе с «Новыми Известями» предприниматель из Канады Гарри Таранофф подчеркнул, что работа с гражданами Индии не приведет ни к чему хорошему, поскольку большую часть заработанных средств они направляют индийским ростовщикам, в связи с чем их уровень мотивации качественно работать падает.

В свою очередь владелец финансовой компании Yati Capital Горав Сингх отметил наличие репутации стабильной рабочей силы у индусов, поскольку они не принимают участие в местной политике и не агрессивны в отношении местных.

В феврале стало известно, что в Свердловскую область начнут привозить рабочих из Индии и Шри-Ланки.

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#Араз Салехов#Общество#Работа#Индия#Трудовые мигранты#Шри-Ланка
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