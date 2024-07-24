Муж душившей сына девушки в Каменске-Уральском вступился за нее

По словам мужчины, они с ней некоторое время назад были в ссоре и он наговорил про нее неправду, якобы она бьет детей и злоупотребляет алкоголем. Сейчас горожанин утверждает, что девушка любит детей и не поднимает на них руку, пишет Е1.