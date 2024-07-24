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Муж душившей сына девушки в Каменске-Уральском вступился за нее

Муж душившей сына девушки в Каменске-Уральском вступился за нее

24 июля 2024, 03:35
Фото: 1MI
Муж девушки из Каменска-Уральского, которая душила сына на камеру, вступился за нее.

По словам мужчины, они с ней некоторое время назад были в ссоре и он наговорил про нее неправду, якобы она бьет детей и злоупотребляет алкоголем. Сейчас горожанин утверждает, что девушка любит детей и не поднимает на них руку, пишет Е1.

В отношении свердловчанки возбуждено несколько уголовных дел. Также известно, что отец ее четырехлетней дочери регулярно навещает ее, а отец пострадавшего мальчика недавно погиб в зоне боевых действий.

Сейчас девушку ограничили в родительских правах, а дети находятся под опекой у бабушки. При этом она живет с ними в одной квартире и хочет восстановиться в правах.

Напомним, девушка душила ребенка, чтобы таким образом отомстить мужу, с которым они недавно расстались.

Суд рассмотрит дело жительницы Свердловской области, душившей ребенка на камеру
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#Елизавета Зиборова#Каменск-Уральский#Дети#Полиция#Уголовное дело#Криминал#Девушка#Муж#ЧП#Родительские права#18+#Екатеринбург#Инцидент
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