Муж душившей сына девушки в Каменске-Уральском вступился за нее

Posted Сегодня, 03:35
Published Сегодня, 03:35
Modified Сегодня, 03:37
Updated Сегодня, 03:37
По словам мужчины, они с ней некоторое время назад были в ссоре и он наговорил про нее неправду, якобы она бьет детей и злоупотребляет алкоголем. Сейчас горожанин утверждает, что девушка любит детей и не поднимает на них руку, пишет Е1.
В отношении свердловчанки возбуждено несколько уголовных дел. Также известно, что отец ее четырехлетней дочери регулярно навещает ее, а отец пострадавшего мальчика недавно погиб в зоне боевых действий.
Сейчас девушку ограничили в родительских правах, а дети находятся под опекой у бабушки. При этом она живет с ними в одной квартире и хочет восстановиться в правах.
Напомним, девушка душила ребенка, чтобы таким образом отомстить мужу, с которым они недавно расстались.