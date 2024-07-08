Говорит, не душил: над обвиняемым в убийстве девочки в Каменске-Уральском начался суд

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Перед заседанием обвиняемый заявил, что не признает свою вину в ее убийстве и попытке изнасилования. По его словам, он только забрал телефон, пишет Е1.
Эдуард признает вину частично — в части похищения телефона. Он не признает убийство и попытку изнасилования, — рассказал его защитник Олег Пастухов.
Во время процесса суд ушел в зал для совещаний, чтобы определить местонахождение подсудимого в ближайшее время, пока длятся судебные разбирательства. Адвокат Олег Пастухов попросил заменить ему содержание под стражей на домашний арест.
Напомним, девочку нашли мертвой 9 августа 2023 года. Вскоре полиция задержала Голикова, который ехал вслед за ней на велосипеде.
Ранее мужчина сообщил, что он хотел с ней познакомиться, а после отказа утащил ее в лес и стал душить. Девочка потеряла сознание, а он украл телефон и сбежал. Позже он от этих показаний отказался.