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Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

Говорит, не душил: над обвиняемым в убийстве девочки в Каменске-Уральском начался суд

Говорит, не душил: над обвиняемым в убийстве девочки в Каменске-Уральском начался суд

8 июля 2024, 12:05
Фото: Изображение Midjourney
Велосипедист Эдуард Голиков, задержанный в Каменске-Уральском по подозрению в убийстве 16-летней девочки, утверждает, что он ее не душил. В облсуде началось рассмотрение дела 8 июля 2024 года.

Перед заседанием обвиняемый заявил, что не признает свою вину в ее убийстве и попытке изнасилования. По его словам, он только забрал телефон, пишет Е1.

Эдуард признает вину частично — в части похищения телефона. Он не признает убийство и попытку изнасилования, — рассказал его защитник Олег Пастухов.

Во время процесса суд ушел в зал для совещаний, чтобы определить местонахождение подсудимого в ближайшее время, пока длятся судебные разбирательства. Адвокат Олег Пастухов попросил заменить ему содержание под стражей на домашний арест.

Напомним, девочку нашли мертвой 9 августа 2023 года. Вскоре полиция задержала Голикова, который ехал вслед за ней на велосипеде.

Ранее мужчина сообщил, что он хотел с ней познакомиться, а после отказа утащил ее в лес и стал душить. Девочка потеряла сознание, а он украл телефон и сбежал. Позже он от этих показаний отказался.

Подозреваемому в убийстве школьницы в Каменске-Уральском предъявили обвинение
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