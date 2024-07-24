Ремонт двора на Красноармейской в Тагиле завершится досрочно

Posted Сегодня, 16:16
Published Сегодня, 16:16
Modified Сегодня, 16:18
Updated Сегодня, 16:18
Ремонтные работы полным идут в Тагиле во дворе дома №78 по Красноармейской, сообщил в соцсетях мэр Владислав Пинаев.
Работы здесь ведутся с опережением графика в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Будут закончены досрочно. Сейчас пока декларирует подрядная организация, что это будет 1 сентября, — подчеркнул градоначальник.
По его словам, проделан колоссальный объем работ. В ближайшее время рабочие приступят к укладке асфальта. Во дворе оборудуют новые спортивную и игровую площадки, парковки и удобные заезды. Также установят новое освещение.
В следующем году ремонты пройдут еще в нескольких тагильских дворах. Мэрия готовится подать заявку в региональное Министерство энергетики и ЖКХ.
Ранее стало известно о сроках окончания ремонта ДК «Юбилейный» в Тагиле.