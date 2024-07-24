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Published Сегодня, 16:16

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Updated Сегодня, 16:18

В Нижнем Тагиле ремонт двора на Красноармейской закончится к 1 сентября

Ремонт двора на Красноармейской в Тагиле завершится досрочно

24 июля 2024, 16:16
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле ремонт двора на Красноармейской закончится к 1 сентября

Ремонтные работы во дворе на улице Красноармейской в Екатеринбурге подрядчики закончат к сентябрю.

Ремонтные работы полным идут в Тагиле во дворе дома №78 по Красноармейской, сообщил в соцсетях мэр Владислав Пинаев.

Работы здесь ведутся с опережением графика в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Будут закончены досрочно. Сейчас пока декларирует подрядная организация, что это будет 1 сентября, — подчеркнул градоначальник.

По его словам, проделан колоссальный объем работ. В ближайшее время рабочие приступят к укладке асфальта. Во дворе оборудуют новые спортивную и игровую площадки, парковки и удобные заезды. Также установят новое освещение.

В следующем году ремонты пройдут еще в нескольких тагильских дворах. Мэрия готовится подать заявку в региональное Министерство энергетики и ЖКХ.

Ранее стало известно о сроках окончания ремонта ДК «Юбилейный» в Тагиле.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Нижний Тагил#Благоустройство#Двор#Ремонт#Екатеринбург#Национальный проект
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