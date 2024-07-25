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Posted Сегодня, 15:04

Published Сегодня, 15:04

Modified Сегодня, 15:06

Updated Сегодня, 15:06

В Березовском планируют завести дело на отца подростка за погоню

Свердловские правоохранители наказали отца за устроившего погоню с ГАИ подростка

25 июля 2024, 15:04
Фото: 1MI

В Березовском планируют завести дело на отца подростка за погоню

Свердловские правоохранители привлекли к ответственности отца подростка, который в несовершеннолетнем возрасте водил автомобиль. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Как уточняется, погоня прошла 19 июля на улице Режевской. Во время патруля автоинспекторы обратили свое внимание на подозрительное движение автомобиля. Когда сотрудники дали сигнал водителю совершить остановку, то тот отказался. В связи с этим началась погоня, которая завершилась задержанием нарушителя.

Им оказался несовершеннолетний мальчик 13 лет, прав у него не было. В разговоре с правоохранителями он объяснил, что собственноручно выкрал ключи от авто у отца, а после решил совершить поездку на транспортном средстве.

В связи с инцидентом пришлось вызвать отца мальчика, которого в конечном итоге привлекли к ответственности за ненадлежащее воспитание. Сейчас правоохранители решают вопрос о том, стоит ли возбуждать дело в связи с допущением такой ситуаций.

Сейчас машина находится на спецстоянке.

Накануне несовершеннолетний мотоциклист совершил аварию в Нижней Салде.

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#Араз Салехов#Происшествия#ГИБДД#Полиция#Административное дело#Отец#Березовский#Водитель#Машина#Погоня#Сын#Инцидент
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