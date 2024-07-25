Свердловские правоохранители наказали отца за устроившего погоню с ГАИ подростка

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
Как уточняется, погоня прошла 19 июля на улице Режевской. Во время патруля автоинспекторы обратили свое внимание на подозрительное движение автомобиля. Когда сотрудники дали сигнал водителю совершить остановку, то тот отказался. В связи с этим началась погоня, которая завершилась задержанием нарушителя.
Им оказался несовершеннолетний мальчик 13 лет, прав у него не было. В разговоре с правоохранителями он объяснил, что собственноручно выкрал ключи от авто у отца, а после решил совершить поездку на транспортном средстве.
В связи с инцидентом пришлось вызвать отца мальчика, которого в конечном итоге привлекли к ответственности за ненадлежащее воспитание. Сейчас правоохранители решают вопрос о том, стоит ли возбуждать дело в связи с допущением такой ситуаций.
Сейчас машина находится на спецстоянке.
Накануне несовершеннолетний мотоциклист совершил аварию в Нижней Салде.