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Updated Сегодня, 04:24

Мальчик на велосипеде из Екатеринбурга пропал в СНТ «Мечта»

Мальчик на велосипеде из Екатеринбурга пропал в СНТ «Мечта»

30 июля 2024, 04:22
Фото: Изображение Midjourney
В СНТ «Мечта» в Екатеринбурге пропал 10-летний мальчик на велосипеде. О нем ничего неизвестно с 29 июля 2024 года. Ребенка пытаются найти волонтеры.

Школьник отправился на велосипеде гулять, однако домой не вернулся. Родственники начали поиски и обратились за помощью, рассказали в областном отряде «Лиза Алерт».

Фото: Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

Предположительно, пропавший мальчик может находиться в разных районах города. Известно, что из дома он уходил в темных штанах и кофте, ветровке и кроссовка синего цвета. Его велосипед черного цвета.

Напомним, 20 июля 2024 года в Екатеринбурге пропала 14-летняя девочка. Она была одета в платье и туфли на каблуках.

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