Пожару на екатеринбургском НПО «Автоматика» присвоен 3-й уровень сложности

Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
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Updated Сегодня, 15:55
На место ЧП приехал министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев, сообщает департамент информполитики.
Огонь распространился на площади 500 кв. м. К тушению привлечены 58 огнеборцев и 23 единицы спецтехники. Также в борьбе с пламенем участвуют все службы предприятия.
Сотрудники НПО были эвакуированы. Сведений о пострадавших на данный момент нет.
Ранее специалисты Роспотребнадзора приступили к замерам воздуха в районе возгорания.