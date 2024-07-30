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Updated Сегодня, 15:55

В Екатеринбурге пожару на НПО «Автоматика» присвоен 3-й уровень сложности

Пожару на екатеринбургском НПО «Автоматика» присвоен 3-й уровень сложности

30 июля 2024, 15:53
Фото: tagilcity.ru

В Екатеринбурге пожару на НПО «Автоматика» присвоен 3-й уровень сложности

В Екатеринбурге продолжается тушение пожара цеха с химическими веществами НПО «Автоматика». Возгоранию присвоен третий уровень сложности.

На место ЧП приехал министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев, сообщает департамент информполитики.

Огонь распространился на площади 500 кв. м. К тушению привлечены 58 огнеборцев и 23 единицы спецтехники. Также в борьбе с пламенем участвуют все службы предприятия.

Сотрудники НПО были эвакуированы. Сведений о пострадавших на данный момент нет.

Ранее специалисты Роспотребнадзора приступили к замерам воздуха в районе возгорания.

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