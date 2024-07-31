Пара загружала шлаковый щебень в авто на ремонтируемой улице Пархоменко в Тагиле

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
Modified Сегодня, 05:53
Updated Сегодня, 05:53
Судя по фото, пара, подъехавшая к месту на кроссовере, грузила в иномарку шлаковый щебень, предназначенный для отсыпки местности. Затем люди уехали, но прежде успели попасть на камеру телефона. Горожанин разместил фотографии воровства в группе ОД «Тагил без ям».
В комментариях люди разделились во мнении, обсуждая тему воровства на улицах. Один из комментаторов сообщил, что видел, как на дорогих иномарках люди грузят уличные вазоны в свои автомобили. Другие уверены, что от подрядчиков «не убудет». Так, одна женщина, рассказала, как позаимствовала ведро щебня из заросшей травой кучи, чтобы засыпать ямку во дворе. Третьи осуждали горожан за намерение взять стройматериалы бесплатно.
Помимо щебня воруют крышки колодцев, цветы, бордюры, плитку, песок, брусчатку. За все это заплатили тагильчане. Вы, в следующий раз, когда в яму попадете, не ругайтесь ведь сколько украли щебня, столько и не доложили в дорогу. Просто молча выбросьте покрышку за 6 тысяч и купите новую, — пишет в комментариях житель Нижнего Тагила.
Редакция TagilCity.ru выяснила, что подрядчик МУП «Тагилдорстрой» на Пархоменко шлаковый щебень не возит, поэтому стройматериалы, вероятно, принадлежат «Тагилэнерго», которые ремонтируют тепловые сети на этой улице.
Напомним, в августе 2023 года мужчина и женщина были замечены во время погрузки плитки в период реконструкции проспекта Мира. Позже выяснилось, что это было согласовано с подрядчиком, поскольку старые стройматериалы были подготовлены к утилизации.