Пара загружала шлаковый щебень в авто на ремонтируемой улице Пархоменко в Тагиле

В комментариях люди разделились во мнении, обсуждая тему воровства на улицах. Один из комментаторов сообщил, что видел, как на дорогих иномарках люди грузят уличные вазоны в свои автомобили. Другие уверены, что от подрядчиков «не убудет». Так, одна женщина, рассказала, как позаимствовала ведро щебня из заросшей травой кучи, чтобы засыпать ямку во дворе. Третьи осуждали горожан за намерение взять стройматериалы бесплатно.