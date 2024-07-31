tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:43

Published Сегодня, 14:43

Modified Сегодня, 14:45

Updated Сегодня, 14:45

В Нижнем Тагиле на дороге разлилось топливо

В Нижнем Тагиле бензовоз попал в опасное ДТП

31 июля 2024, 14:43
Фото: МБУ «Центр защиты населения»

В Нижнем Тагиле на дороге разлилось топливо

Нижнетагильское МЧС оперативно ликвидировало последствие аварии с участием бензовоза.

В Нижнем Тагиле 31 июля, на улице Вогульской, 34 произошло ДТП с участием бензовоза. Из-за аварии на дорогу разлился дизель.

На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели. С помощью специальных сорбентов им удалось оперативно устранить разлив топлива и предотвратить его дальнейшее распространение.

Для сбора разлитого вещества спасатели использовали искробезопасный инструмент, сообщили в Центре защиты населения.

Напомним, 30 июля в Нижнем Тагиле сбили девушку, переходившую на красный цвет.

Пытался объехать: в Талицком районе нашли сбившего человека водителя
Узнать подробнее
Читайте также:
В Серове двое подростков попали в ДТП на питбайкеАвтомобиль врезался в дерево на Серовском трактеАвтомобиль врезался в дерево на Серовском тракте
#Вадим Бредников#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#ЧП#Бензовоз#Нефть#18+#Екатеринбург#Дизельное топливо
Подпишитесь
Рейтинг садов в Нижнем Тагиле: как выбирать садовое товарищество, отзывы дачников
Вчера, 08:55
«Вся Вагонка в смоге»: выбросы зависли над Нижним Тагилом утром 31 июля
Сегодня, 06:58
ЕВРАЗ НТМК получил предостережение за сход вагона и столкновение с составом в Тагиле
Сегодня, 06:59
Сколько стоит купить дачу и откуда такие цены?
Вчера, 08:51
Пара загружала шлаковый щебень в авто на ремонтируемой улице Пархоменко в Тагиле
Сегодня, 05:51
Будут ли магнитные бури в августе в Свердловской области?
Сегодня, 07:19