В Нижнем Тагиле бензовоз попал в опасное ДТП

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
В Нижнем Тагиле 31 июля, на улице Вогульской, 34 произошло ДТП с участием бензовоза. Из-за аварии на дорогу разлился дизель.
На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели. С помощью специальных сорбентов им удалось оперативно устранить разлив топлива и предотвратить его дальнейшее распространение.
Для сбора разлитого вещества спасатели использовали искробезопасный инструмент, сообщили в Центре защиты населения.
Напомним, 30 июля в Нижнем Тагиле сбили девушку, переходившую на красный цвет.