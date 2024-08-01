Свердловскую область атаковал опасный уссурийский полиграф

Posted Сегодня, 18:19
Published Сегодня, 18:19
Modified Сегодня, 18:21
Updated Сегодня, 18:21
Карантин из-за распространения опасного вредителя, уссурийского полиграфа, введен на территории Свердловской области, проинформировали в Уральском управлении Россельхознадзора.
Карантинная зона установлена на 811 гектарах. Уссурийский полиграф — это микроскопический жук-короед. Длина взрослой особи не превышает 3-3,5 мм. Однако этот вредитель способен очень быстро погубить деревья. Особенно опасно нашествие полиграфа для ослабленных растений.
Кроме того, уссурийский полиграф является носителем опасного грибка, которым также заражает лес. Патоген ослабляет иммунитет дерева и ускоряет его гибель.
Пока длится карантин, за пределы этой зоны нельзя вывозить древесину, которая может быть поражена вредителем.
Ранее Россельхознадзор обнаружил и уничтожил 18 тонн опасных томатов, ввезенных из Казахстана.