Свердловскую область атаковал опасный уссурийский полиграф

Карантинная зона установлена на 811 гектарах. Уссурийский полиграф — это микроскопический жук-короед. Длина взрослой особи не превышает 3-3,5 мм. Однако этот вредитель способен очень быстро погубить деревья. Особенно опасно нашествие полиграфа для ослабленных растений.