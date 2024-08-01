tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:19

Published Сегодня, 18:19

Modified Сегодня, 18:21

Updated Сегодня, 18:21

Очаг опасного сельхозвредителя обнаружен в Свердловской области

Свердловскую область атаковал опасный уссурийский полиграф

1 августа 2024, 18:19
Фото: Изображение Midjourney

Очаг опасного сельхозвредителя обнаружен в Свердловской области

Свердловские леса подверглись нашествию опасного насекомого. Россельхознадзор принял решение ввести карантин.

Карантин из-за распространения опасного вредителя, уссурийского полиграфа, введен на территории Свердловской области, проинформировали в Уральском управлении Россельхознадзора.

Карантинная зона установлена на 811 гектарах. Уссурийский полиграф — это микроскопический жук-короед. Длина взрослой особи не превышает 3-3,5 мм. Однако этот вредитель способен очень быстро погубить деревья. Особенно опасно нашествие полиграфа для ослабленных растений.

Кроме того, уссурийский полиграф является носителем опасного грибка, которым также заражает лес. Патоген ослабляет иммунитет дерева и ускоряет его гибель.

Пока длится карантин, за пределы этой зоны нельзя вывозить древесину, которая может быть поражена вредителем.

Ранее Россельхознадзор обнаружил и уничтожил 18 тонн опасных томатов, ввезенных из Казахстана.

Шесть тонн опасной рыбы выявили в Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
20 тонн опасных нектаринов поступило в Свердловскую область из КитаяПод Екатеринбургом ввели карантин по бешенству из-за больных лисицВещество с неприятным запахом: Россельхознадзор проверит агрокомплекс под Тагилом
#Дарья Бобровицкая#Свердловская область#Сельское хозяйство#Россельхознадзор#Карантин#Екатеринбург#Вредители
Подпишитесь
ЕВРАЗ НТМК получил предостережение за сход вагона и столкновение с составом в Тагиле
31 июля, 06:59
Екатеринбургские приставы нашли мотоцикл должника в кустах
Сегодня, 07:34
Оповещение об угрозе теракта прозвучало в Ельцин Центре в Екатеринбурге
Сегодня, 08:36
День Дзержинского района в Нижнем Тагиле отменен
Сегодня, 09:04
«ДНС-Ритейл» в Камышлове выплатил покупателю 68 тысяч за некачественные услуги
Сегодня, 11:00
В Свердловской области продлили штормовое предупреждение
Сегодня, 14:54