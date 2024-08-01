В ларьках и закусочных в Екатеринбурге обнаружены грязь и испорченная еда

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
В вышеуказанных точках не было водоснабжения, у сотрудников отсутствовали санкнижки, кассовый аппарат и документация на продукты и оснащение, рассказали в Telegram-канале «Русская община Екатеринбург».
В закусочных и ларьках также была антисанитария: мусор, грязные вещи, тараканы и испорченная мясная продукция. В итоге 10 точек пришлось закрыть.
Напомним, в июле 2024 года в Екатеринбурге временно закрыли кафе «Каспий» из-за антисанитарных условий.