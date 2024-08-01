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Updated Сегодня, 05:08

В ларьках и закусочных в Екатеринбурге обнаружены грязь и испорченная еда

В ларьках и закусочных в Екатеринбурге обнаружены грязь и испорченная еда

1 августа 2024, 05:06
Фото: 1MI
В Екатеринбурге были выявлены многочисленные нарушения в работе торговых точек и общепитов.

В вышеуказанных точках не было водоснабжения, у сотрудников отсутствовали санкнижки, кассовый аппарат и документация на продукты и оснащение, рассказали в Telegram-канале «Русская община Екатеринбург».

В закусочных и ларьках также была антисанитария: мусор, грязные вещи, тараканы и испорченная мясная продукция. В итоге 10 точек пришлось закрыть.

Напомним, в июле 2024 года в Екатеринбурге временно закрыли кафе «Каспий» из-за антисанитарных условий.

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