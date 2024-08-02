10 эвакуированных жителей дома на Вагонке заселились в пункты размещения в Тагиле

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Жильцам, которые 1 августа остались без крыши над головой, предложили переехать во временные пункты размещения. Таких семей, по данным мэрии, четыре. Жительница дома Марина Ларина рассказала и показала, как она расположилась в одном из таких пунктов.
Условия созданы замечательные. Вода есть, чайник есть, телевизор есть, холодильник есть — все есть, — рассказала тагильчанка Марина Ларина.
Люди обеспечены горячим питанием. Также на месте дежурят медики, которые оказывают помощь семьям. Многим также требуется психологическая помощь, которую также оказывают специалисты.
Волонтерам огромное спасибо. Молодые ребята и девчонки, везут, везут, везут, — отметила женщина.
В администрации города сообщают, что временное жилье предоставят всем пострадавшим, которым оно необходимо. Многие семьи пока проживают у своих близких.