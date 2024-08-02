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15-й пострадавший извлечен из-под завалов дома в Нижнем Тагиле

15-й пострадавший извлечен из-под завалов дома в Нижнем Тагиле

2 августа 2024, 04:02
Фото: tagilcity.ru
Под завалами в Нижнем Тагиле найден еще один пострадавший. Его спасли рано утром 2 августа 2024 года.

Подробности о состоянии еще одного выжившего в результате взрыва в настоящий момент неизвестны. О спасении пострадавшего сообщили в областном МЧС.

Напомним, ранее из-под завалов были спасены 14 человек, которые пострадали при взрыве дома в Нижнем Тагиле. Среди них есть дети. Также обнаружено четыре погибших.

Взрыв дома произошел днем 1 августа 2024 года. Предположительно, причиной стала неисправность газового оснащения.

Известны суммы выплат пострадавшим при взрыве в Нижнем Тагиле
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