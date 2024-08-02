15-й пострадавший извлечен из-под завалов дома в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 04:02
Published Сегодня, 04:02
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Подробности о состоянии еще одного выжившего в результате взрыва в настоящий момент неизвестны. О спасении пострадавшего сообщили в областном МЧС.
Напомним, ранее из-под завалов были спасены 14 человек, которые пострадали при взрыве дома в Нижнем Тагиле. Среди них есть дети. Также обнаружено четыре погибших.
Взрыв дома произошел днем 1 августа 2024 года. Предположительно, причиной стала неисправность газового оснащения.