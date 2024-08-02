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Свердловский министр здравоохранения приехал в Нижний Тагил

Свердловский министр здравоохранения приехал в Нижний Тагил

2 августа 2024, 06:37
Фото: Минздрав Свердловской области
Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов прибыл в Нижний Тагил 2 августа 2024 года.

Рано утром Карлов и главврач больницы №1 Александр Павловских обошли трех пострадавших, которых привезли с травмами после ЧП на Вагонке, рассказали в пресс-службе областного Минздрава.

Двое из них сейчас в реанимационном отделении, один в травматологии. Карлов, изучив обследования, порекомендовал, как лучше проводить лечение. Состояние раненых врачи характеризуют как средней тяжести и тяжелое.

Также Карлов пришел в Демидовскую больницу, а также в детское городское медучреждение. Известно, что девочку, которая получила травмы во время происшествия, планируют перевезти в Екатеринбург.

Напомним, 1 августа 2024 года в Дзержинском районе Нижнего Тагила случился взрыв в пятиэтажке. В результате погибло несколько человек, также есть пострадавшие.

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