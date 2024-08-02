Свердловский министр здравоохранения приехал в Нижний Тагил

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
Рано утром Карлов и главврач больницы №1 Александр Павловских обошли трех пострадавших, которых привезли с травмами после ЧП на Вагонке, рассказали в пресс-службе областного Минздрава.
Двое из них сейчас в реанимационном отделении, один в травматологии. Карлов, изучив обследования, порекомендовал, как лучше проводить лечение. Состояние раненых врачи характеризуют как средней тяжести и тяжелое.
Также Карлов пришел в Демидовскую больницу, а также в детское городское медучреждение. Известно, что девочку, которая получила травмы во время происшествия, планируют перевезти в Екатеринбург.
Напомним, 1 августа 2024 года в Дзержинском районе Нижнего Тагила случился взрыв в пятиэтажке. В результате погибло несколько человек, также есть пострадавшие.