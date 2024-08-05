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Published Сегодня, 12:51

Modified Сегодня, 12:53

Updated Сегодня, 12:53

Обед в школьных столовых Екатеринбурга подорожал

Обед в школьных столовых Екатеринбурга подорожал

5 августа 2024, 12:51
Фото: 1MI
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов своим распоряжением утвердил повышение стоимости школьных обедов.

Дети, которые учатся в первую смену будут платить за завтрак 89 рублей. По сравнению с прошлым годом цена выросла на 4 рубля.

Обед подорожал на 5 рублей, теперь он стоит 133 рубля. Комплект из завтрака и обеда подорожал в среднем на 10 рублей. Для учеников начальной школы он обойдется в 222 рубля, а для старшеклассников 257 рублей.

Ученики начальных классов и дети с ОВЗ будут получать питание бесплатно, сообщает администрация Екатеринбурга.

Напомним, что 2 августа мы писали о том, что первоклашкам стоит рассказывать о своих школьных временах. Это позволит подготовить психику ребенка к новым условиям.

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