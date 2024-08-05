Обед в школьных столовых Екатеринбурга подорожал

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
Дети, которые учатся в первую смену будут платить за завтрак 89 рублей. По сравнению с прошлым годом цена выросла на 4 рубля.
Обед подорожал на 5 рублей, теперь он стоит 133 рубля. Комплект из завтрака и обеда подорожал в среднем на 10 рублей. Для учеников начальной школы он обойдется в 222 рубля, а для старшеклассников 257 рублей.
Ученики начальных классов и дети с ОВЗ будут получать питание бесплатно, сообщает администрация Екатеринбурга.
Напомним, что 2 августа мы писали о том, что первоклашкам стоит рассказывать о своих школьных временах. Это позволит подготовить психику ребенка к новым условиям.