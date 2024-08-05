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Published Сегодня, 06:23

Modified Сегодня, 09:31

Updated Сегодня, 09:31

В Екатеринбурге токарю грозит тюрьма из-за татуировки

В Екатеринбурге токарю грозит тюрьма из-за татуировки

5 августа 2024, 06:23
Фото: 1MI
Молодого токаря из Екатеринбурга со странной татуировкой будут судить.

Заводчанином из Екатеринбурга заинтересовались силовики из-за его татуировки на шее. Она очень напоминает фашистские символы.

Ранее, в декабре 2023 года, екатеринбуржец уже привлекался к административной ответственности. Однако ситуацию Александр Б. не исправил. Он продолжил появляться на людях с татуировкой, которая расположена на шее.

Второй раз его задержали после посещения военкомата. Теперь против молодого человека возбуждено уголовное дело.

Его может ждать до 4 лет тюрьмы, — сообщает URA.RU.

Напомним, 8 июля силовики задержали жителя Екатеринбурга в Сочи за такую же татуировку.

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#Вадим Бредников#Общество#Происшествия#Свердловская область#Суд#Татуировка#Екатеринбург#Татуировки
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