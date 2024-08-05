В Екатеринбурге токарю грозит тюрьма из-за татуировки

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Заводчанином из Екатеринбурга заинтересовались силовики из-за его татуировки на шее. Она очень напоминает фашистские символы.
Ранее, в декабре 2023 года, екатеринбуржец уже привлекался к административной ответственности. Однако ситуацию Александр Б. не исправил. Он продолжил появляться на людях с татуировкой, которая расположена на шее.
Второй раз его задержали после посещения военкомата. Теперь против молодого человека возбуждено уголовное дело.
Его может ждать до 4 лет тюрьмы, — сообщает URA.RU.
Напомним, 8 июля силовики задержали жителя Екатеринбурга в Сочи за такую же татуировку.