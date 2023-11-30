Тату-мастер Ермак рассказал, какие татуировки чаще всего сводят россияне

«За восемь лет работы в индустрии татуировок я провел множество исследований и составил список из пяти татуировок, о которых люди жалеют чаще всего. На пятое место я поставил татуировки, сделанные по рекомендации партнера. Это происходит довольно часто, когда люди делают татуировку, чтобы угодить другому человеку, но потом осознают, что сделали неправильный выбор», — рассказал Ермак в интервью с журналистом из онлайн-издания «Подмосковье сегодня».