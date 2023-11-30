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Published Сегодня, 10:01

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Updated Сегодня, 10:03

Тату-мастер Ермак рассказал, какие татуировки чаще всего сводят россияне

Тату-мастер Ермак рассказал, какие татуировки чаще всего сводят россияне

30 ноября 2023, 10:01
Фото: 1MI
«Я считаю их проклятием»: мастер назвал татуировки, которые неизбежно приводят к расставаниям

Тату-мастер Ермак рассказал, какие татуировки чаще всего вызывают сожаление у россиян.

Далеко не каждый желает слушать комментарии вроде «Пожалеешь, это же на всю жизнь!», когда решает сделать татуировку. Но порой стоит прислушаться к таким словам.

Конечно, в наши дни татуировки не являются пожизненной отметиной, но их удаление требует времени и денег. Чтобы предупредить россиян об этой ошибке, художник и тату-мастер Владимир Ермак раскрыл, какие рисунки клиенты чаще всего жалуют.

«За восемь лет работы в индустрии татуировок я провел множество исследований и составил список из пяти татуировок, о которых люди жалеют чаще всего. На пятое место я поставил татуировки, сделанные по рекомендации партнера. Это происходит довольно часто, когда люди делают татуировку, чтобы угодить другому человеку, но потом осознают, что сделали неправильный выбор», — рассказал Ермак в интервью с журналистом из онлайн-издания «Подмосковье сегодня».

На четвертом месте, по его словам, находятся татуировки, которые люди делают, чтобы быть похожими на знаменитостей.

«Это также распространенная проблема, с которой мне приходится сталкиваться. Оказывается, что каждый раз, когда человек стремится быть похожим на своего идола, это только приводит к разочарованию в конечном итоге», — добавил собеседник.

Третье место занимают миниатюрные татуировки, которые люди делают «на попробовать», а второе — надписи и символы, так как убеждения и взгляды человека меняются, но надписи остаются.

«И, наконец, на первом месте у меня парные татуировки. Я считаю их проклятием. Статистика подтверждает, что в большинстве случаев люди с парными татуировками прекращают общаться. Есть исключения, но они являются редкостью. Поэтому моя рекомендация всем: чтобы избежать переделки татуировок, делайте выбор осознанно, взвешивая все плюсы и минусы», — подвел итог тату-мастер.

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