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Posted 19 сентября, 13:13

Published 19 сентября, 13:13

Modified 19 сентября, 13:15

Updated 19 сентября, 13:15

Резкое похолодание и дожди надвигаются на Нижний Тагил

Резкое похолодание и дожди надвигаются на Нижний Тагил

19 сентября 2024, 13:13
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле уже на предстоящей неделе прогнозируются заморозки до -2 градусов. Температура начнет резко снижаться с субботы, 21 сентября.

Согласно уверениям синоптиков Гисметео, теплые дни сентября, которые стояли несколько недель в Нижнем Тагиле, уже заканчиваются. Предстоят похолодание, дожди и заморозки.

Так, в ближайшие выходные дни, 21 и 22 сентября, дневная температура воздуха не превысит +13 градусов, а ночью будет опускаться до отметки в +5 градусов.

Не изменится ситуация и на предстоящей рабочей неделе. С 23 по 27 сентября в темное время суток даже прогнозируются заморозки до -2 градусов. Днем ожидается около +10 градусов. Во все дни метеорологи обещают небольшие дожди.

Напомним, в Уралгидромете сообщили, что в горных районах Свердловской области возможен снег.

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