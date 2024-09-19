Резкое похолодание и дожди надвигаются на Нижний Тагил

Posted 19 сентября, 13:13
Published 19 сентября, 13:13
Modified 19 сентября, 13:15
Updated 19 сентября, 13:15
Согласно уверениям синоптиков Гисметео, теплые дни сентября, которые стояли несколько недель в Нижнем Тагиле, уже заканчиваются. Предстоят похолодание, дожди и заморозки.
Так, в ближайшие выходные дни, 21 и 22 сентября, дневная температура воздуха не превысит +13 градусов, а ночью будет опускаться до отметки в +5 градусов.
Не изменится ситуация и на предстоящей рабочей неделе. С 23 по 27 сентября в темное время суток даже прогнозируются заморозки до -2 градусов. Днем ожидается около +10 градусов. Во все дни метеорологи обещают небольшие дожди.
Напомним, в Уралгидромете сообщили, что в горных районах Свердловской области возможен снег.