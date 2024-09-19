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Posted 19 сентября, 09:43

Published 19 сентября, 09:43

Modified 19 сентября, 09:45

Updated 19 сентября, 09:45

Осень возвращается в Свердловскую область вместе со снегом

«Осень побеждает тепло!»: в Свердловской области станет холодно и снежно

19 сентября 2024, 09:43
Фото: Изображение Midjourney

Осень возвращается в Свердловскую область вместе со снегом

Синоптики рассказали, что теплые дни с температурой на 2-6 градусов выше, чем положено, в Свердловской области заканчиваются. 23 сентября возможен снег.

Сотрудники Уральского гидрометцентра рассказали, что 23 и 24 сентября будет особенно холодно. Днем температура будет в среднем от 5 до 10 градусов, а ночью от -1 до 4. А в горных зонах региона возможен снег с дождем.

Но свердловчане еще смогут насладиться теплой погодой. Тепло даст последний бой холоду с 26 по 30 сентября, согласно данным сервиса «Яндекс Погода», в эти температура днем будет примерно 16-18 градусов.

Однако с началом октября о тепле придется забыть, впрочем, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал, что в домах тепло появится к началу октября.

Дожди, снегопады и ветра: погода на осень в Свердловской области
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