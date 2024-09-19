«Осень побеждает тепло!»: в Свердловской области станет холодно и снежно

Posted 19 сентября, 09:43
Published 19 сентября, 09:43
Modified 19 сентября, 09:45
Updated 19 сентября, 09:45
Сотрудники Уральского гидрометцентра рассказали, что 23 и 24 сентября будет особенно холодно. Днем температура будет в среднем от 5 до 10 градусов, а ночью от -1 до 4. А в горных зонах региона возможен снег с дождем.
Но свердловчане еще смогут насладиться теплой погодой. Тепло даст последний бой холоду с 26 по 30 сентября, согласно данным сервиса «Яндекс Погода», в эти температура днем будет примерно 16-18 градусов.
Однако с началом октября о тепле придется забыть, впрочем, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал, что в домах тепло появится к началу октября.