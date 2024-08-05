Жительница Березовского потеряла память после брошенной бутылки в голову

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
После происшествия женщина успела рассказать врачам о том, что с ней случилось, а затем она потеряла память, которая спустя несколько дней еще не вернулась, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
Известно, что подростки не первый раз бросали вниз мусор, однако ситуация не улучшилась даже после того, как с ними побеседовали сотрудники полиции.
Напомним, в апреле 2024 года в Екатеринбурге пьяный мужчина выбрасывал из окна бытовую технику.