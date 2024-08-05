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Жительница Березовского потеряла память после брошенной бутылки в голову

Жительница Березовского потеряла память после брошенной бутылки в голову

5 августа 2024, 10:16
Фото: 1MI
В Березовском женщина потеряла память после того, как подростки сбросили ей на голову стеклянную бутылку с седьмого этажа.

После происшествия женщина успела рассказать врачам о том, что с ней случилось, а затем она потеряла память, которая спустя несколько дней еще не вернулась, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

Известно, что подростки не первый раз бросали вниз мусор, однако ситуация не улучшилась даже после того, как с ними побеседовали сотрудники полиции.

Напомним, в апреле 2024 года в Екатеринбурге пьяный мужчина выбрасывал из окна бытовую технику.

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