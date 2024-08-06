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Published Сегодня, 09:39

Modified Сегодня, 09:41

Updated Сегодня, 09:41

Девушка боксер из Нижнего Тагила привезла серебро со всероссийской спартакиады

Девушка боксер из Нижнего Тагила привезла серебро со всероссийской спартакиады

6 августа 2024, 09:39
Фото: Изображение Midjourney
14-летняя Мелания стала серебряной чемпионкой спартакиады.

14-летняя боксер Мелания Мазина заняла почетное второе место на XII-летней спартакиаде учащихся России. Она выступала в категории 66 кг.

Мелания в интервью для «Телекон» рассказала, что смелость ее главное преимущество. Именно она помогла девушке выстоять три раунда несмотря на травму руки.

Александр Хамзин директор спортивной школы «Уралец», отметил, что все победы достигаются с помощью трех вещей. Тренер, семья и сам спортсмен.

Напомним, что 19 июля стали известны победили по лыжному двоеборью в Свердловской области.

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#Вадим Бредников#Общество#Спорт#Нижний Тагил#Свердловская область#Победа#Бокс#Олимпиада#Медали#Девушки#Екатеринбург#Боксеры
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