Девушка боксер из Нижнего Тагила привезла серебро со всероссийской спартакиады

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
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Updated Сегодня, 09:41
14-летняя боксер Мелания Мазина заняла почетное второе место на XII-летней спартакиаде учащихся России. Она выступала в категории 66 кг.
Мелания в интервью для «Телекон» рассказала, что смелость ее главное преимущество. Именно она помогла девушке выстоять три раунда несмотря на травму руки.
Александр Хамзин директор спортивной школы «Уралец», отметил, что все победы достигаются с помощью трех вещей. Тренер, семья и сам спортсмен.
Напомним, что 19 июля стали известны победили по лыжному двоеборью в Свердловской области.