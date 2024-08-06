Мигрант в Екатеринбурге задержан за нападение на водителя автобуса

Мужчина объяснил им, что пустить их в автобус только в установленное время перед отправлением. Также он не хотел пускать пассажиров заранее, так как в случае долгого ожидания люди начинают мусорить. После этого рабочие сначала утихли. Когда водитель отправился в рейс, они вышли в районе Уктуса.