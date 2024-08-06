Мигрант в Екатеринбурге задержан за нападение на водителя автобуса

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
Водитель приехал на склад Ozon, чтобы забрать сотрудников аутсорсинговой компании, и ожидал их подхода. Вскоре к автобусу подошли несколько мигрантов и потребовали, чтобы он открыл дверь и они зашли, пишет Е1.
Мужчина объяснил им, что пустить их в автобус только в установленное время перед отправлением. Также он не хотел пускать пассажиров заранее, так как в случае долгого ожидания люди начинают мусорить. После этого рабочие сначала утихли. Когда водитель отправился в рейс, они вышли в районе Уктуса.
На следующий день водитель общественного транспорта привез сотрудников к складу. Один из пассажиров не стал выходить и принялся обвинять екатеринбуржца в том, что он не пустил в салон его брата.
Шофер попытался объяснить, что следовал регламенту и попросил покинуть автобус. Видя, что пассажир не уходит, он начал движение, и тогда злоумышленник набросился и ударил его по голове, из-за чего чуть не произошла авария. Мужчина сумел остановить транспорт. Нападавший продолжал его избивать, а затем он убежал.
Пострадавшему наложили несколько швов в травмпункте, а затем он обратился с заявлениями в полицию и СК. Вскоре нападавший был задержан.
Напомним, глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту данного инцидента.