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Published Сегодня, 05:06

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Updated Сегодня, 05:08

Мигрант в Екатеринбурге напал на водителя автобуса

Мигрант в Екатеринбурге задержан за нападение на водителя автобуса

6 августа 2024, 05:06
Фото: 1MI

Мигрант в Екатеринбурге напал на водителя автобуса

В Екатеринбурге задержали мигранта, который напал на водителя автобуса из-за его отказа пускать внутрь пассажиров до начала рейса.

Водитель приехал на склад Ozon, чтобы забрать сотрудников аутсорсинговой компании, и ожидал их подхода. Вскоре к автобусу подошли несколько мигрантов и потребовали, чтобы он открыл дверь и они зашли, пишет Е1.

Мужчина объяснил им, что пустить их в автобус только в установленное время перед отправлением. Также он не хотел пускать пассажиров заранее, так как в случае долгого ожидания люди начинают мусорить. После этого рабочие сначала утихли. Когда водитель отправился в рейс, они вышли в районе Уктуса.

На следующий день водитель общественного транспорта привез сотрудников к складу. Один из пассажиров не стал выходить и принялся обвинять екатеринбуржца в том, что он не пустил в салон его брата.

Шофер попытался объяснить, что следовал регламенту и попросил покинуть автобус. Видя, что пассажир не уходит, он начал движение, и тогда злоумышленник набросился и ударил его по голове, из-за чего чуть не произошла авария. Мужчина сумел остановить транспорт. Нападавший продолжал его избивать, а затем он убежал.

Пострадавшему наложили несколько швов в травмпункте, а затем он обратился с заявлениями в полицию и СК. Вскоре нападавший был задержан.

Напомним, глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту данного инцидента.

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