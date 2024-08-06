В Екатеринбурге пропал 13-летний мальчик

Рост Владимира около 170 сантиметров, у него светлые волосы и серые глаза. В день исчезновения на нем была серая футболка, черные штаны, кеды и кофта. На голове парня была белая кепка. Обычно Владимир носит с собой небольшую сумку через плечо. Отличительная черта Владимира — родинка под правым глазом.