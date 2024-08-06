В Екатеринбурге пропал 13-летний мальчик

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
13-летний Владимир Ляльков исчез 4 августа в Екатеринбурге, в районе Уралмаш. Причину пропажи мальчика, будет устанавливать полиция.
Рост Владимира около 170 сантиметров, у него светлые волосы и серые глаза. В день исчезновения на нем была серая футболка, черные штаны, кеды и кофта. На голове парня была белая кепка. Обычно Владимир носит с собой небольшую сумку через плечо. Отличительная черта Владимира — родинка под правым глазом.
Напомним, что 6 августа сотрудники Росгвардии нашли пропавшего 14-летнего парня.