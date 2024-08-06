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Posted Сегодня, 14:48

Published Сегодня, 14:48

Modified Сегодня, 14:50

Updated Сегодня, 14:50

В Екатеринбурге пропал 13-летний мальчик

В Екатеринбурге пропал 13-летний мальчик

6 августа 2024, 14:48
Фото: Изображение Midjourney
13-летний подросток пропал в районе Уралмаша, в Екатеринбурге.

13-летний Владимир Ляльков исчез 4 августа в Екатеринбурге, в районе Уралмаш. Причину пропажи мальчика, будет устанавливать полиция.

Рост Владимира около 170 сантиметров, у него светлые волосы и серые глаза. В день исчезновения на нем была серая футболка, черные штаны, кеды и кофта. На голове парня была белая кепка. Обычно Владимир носит с собой небольшую сумку через плечо. Отличительная черта Владимира — родинка под правым глазом.

Фото: СРОО ДПСО «ПРОРЫВ»
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#Вадим Бредников#Общество#Происшествия#Дети#Свердловская область#Пропал#Пропал человек#Пропал ребенок#Екатеринбург
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