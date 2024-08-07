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Published Сегодня, 09:45

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Updated Сегодня, 09:47

Свердловский депутат потребовал ввести алименты для хозяев собак

Свердловский депутат потребовал ввести алименты для хозяев собак

7 августа 2024, 09:45
Фото: Изображение Midjourney
Депутат Заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер заявил, что люди, которые оставили своих питомцев на улице, платили за них алименты.

Депутат Вячеслав Вегнер считает, что хозяев, которые выбросили своих собак на улицу, нужно заставить платить алименты и компенсации. Это позволит улучшить качество содержания таких собак в приютах города, передают в 66.ru.

Депутат также предлагает писать на чипах имена бывших хозяев собак, чтобы требовать компенсации с конкретного человека. К сожалению, законотворцы не могут создать такой закон в регионе, этот вопрос должен решаться на федеральном уровне, пишет 66.ru.

Напомним, что в Нижнем Тагиле построят приют для 1,5 тысячи бездомных животных.

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