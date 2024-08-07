Свердловский депутат потребовал ввести алименты для хозяев собак

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
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Updated Сегодня, 09:47
Депутат Вячеслав Вегнер считает, что хозяев, которые выбросили своих собак на улицу, нужно заставить платить алименты и компенсации. Это позволит улучшить качество содержания таких собак в приютах города, передают в 66.ru.
Депутат также предлагает писать на чипах имена бывших хозяев собак, чтобы требовать компенсации с конкретного человека. К сожалению, законотворцы не могут создать такой закон в регионе, этот вопрос должен решаться на федеральном уровне, пишет 66.ru.
Напомним, что в Нижнем Тагиле построят приют для 1,5 тысячи бездомных животных.