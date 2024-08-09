Более 100 юных тагильчан отправились на отдых в Анапу

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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Updated Сегодня, 06:47
На подъехавшей «Ласточке» 11 групп школьников с сопровождающими взрослыми доехали до Екатеринбурга, а оттуда, с присоединившимися детьми из других населённых пунктов Свердловской области, «Поездом здоровья» до Анапы. Впереди у уральцев четвёртой летней смены три недели отдыха на Черном море.
Всего же за четыре летних смены 2024 года в санаторно-оздоровительном комплексе «Жемчужина» Анапы оздоровятся более 4600 детей Свердловской области, в том числе более 400 юных тагильчан.