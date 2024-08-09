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Более 100 юных тагильчан отправились на отдых в Анапу

Более 100 юных тагильчан отправились на отдых в Анапу

9 августа 2024, 06:45
Фото: tagilcity.ru
5 августа на перроне железнодорожного вокзала Нижнего Тагила было многолюдно. Родители провожали на отдых в Анапу более ста юных тагильчан.

На подъехавшей «Ласточке» 11 групп школьников с сопровождающими взрослыми доехали до Екатеринбурга, а оттуда, с присоединившимися детьми из других населённых пунктов Свердловской области, «Поездом здоровья» до Анапы. Впереди у уральцев четвёртой летней смены три недели отдыха на Черном море.

Фото: tagilcity.ru

Всего же за четыре летних смены 2024 года в санаторно-оздоровительном комплексе «Жемчужина» Анапы оздоровятся более 4600 детей Свердловской области, в том числе более 400 юных тагильчан.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Дети#Отдых#Школьники#Санаторий#Оздоровление#Анапа#Черное море#Екатеринбург
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