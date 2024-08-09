tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:35

Published Сегодня, 05:35

Modified Сегодня, 05:37

Updated Сегодня, 05:37

На сысертском заводе откроют новый цех для посещения

На сысертском заводе откроют новый цех для посещения

9 августа 2024, 05:35
Фото: Лето на заводе
Старый доменный цех 1847 года постройки откроют для посещения в рамках фестиваля «Лето на заводе».

Организаторы говорят, что хотят не просто сохранить культурное наследие страны, но и оживить его: с помощью внедрения культурных событий.

Уже 10 и 11 августа на новой площадке пройдут мероприятия. В первый день выступят успешные бизнесмены Урала. А во второй пройдет концерт.

Напомним, что фестиваль «Лето на заводе» открылся еще в 2020 году. С мая по сентябрь там проводят культурные и досуговые мероприятия.

7 августа наша коллега побывала на Дне башни в Невьянске. Там проходили ярмарки, мастер-классы и отгремел большой концерт.

Будет ли салют на День города в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Стало известно, куда направилась военная техника, замеченная на пути к Екатеринбургу«Одна шестая»: на Урале покажут пять зарубежных кинокартинПрямиком из СССР: в Екатеринбург везут космический корабль
#Вадим Бредников#Общество#Культура#Свердловская область#Мероприятие#Лето#Досуг#Мероприятия#Екатеринбург#Креативный кластер
Подпишитесь
Почему пьяные ездят за рулем: дефицит кадров ГИБДД, мягкое наказание и другие причины
Вчера, 14:20
Год Семьи. Железная свадьба Волчёнковых
Вчера, 13:58
Подросток на мотоцикле врезался в иномарку в Нижнем Тагиле
Сегодня, 03:47
В Свердловской области усилят контроль за вывозом мусора
Сегодня, 04:43
Заморозки до +1 градуса ожидаются в Свердловской области
Сегодня, 05:33
В Нижнем Тагиле на перекрестке проспекта Вагоностроителей не работает светофор
Сегодня, 05:38