На сысертском заводе откроют новый цех для посещения

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
Modified Сегодня, 05:37
Updated Сегодня, 05:37
Организаторы говорят, что хотят не просто сохранить культурное наследие страны, но и оживить его: с помощью внедрения культурных событий.
Уже 10 и 11 августа на новой площадке пройдут мероприятия. В первый день выступят успешные бизнесмены Урала. А во второй пройдет концерт.
Напомним, что фестиваль «Лето на заводе» открылся еще в 2020 году. С мая по сентябрь там проводят культурные и досуговые мероприятия.
7 августа наша коллега побывала на Дне башни в Невьянске. Там проходили ярмарки, мастер-классы и отгремел большой концерт.